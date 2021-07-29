Betting Insider

«Сочи» вышел в 3-й отборочный раунд Лиги конференций. Более 40% капперов дали верный прогноз

автор Владимир Сорокин

В ответном матче «Сочи» вновь оказался сильнее азербайджанской «Кешли».

Сочинцы владели инициативой и смогли забить четыре мяча в ворота хозяев. Первый матч завершился также победой россиян со счетом 3:0.

«Кешля» – «Сочи» – 2:4

Голы:

  • 0:1 – 22' Дуганджич;
  • 1:1 – 35' Фелипе Силва;
  • 1:2 – 38' Бурмистров;
  • 2:2 – 52' Гаджиев;
  • 2:3 – 70' Прохин;
  • 2:4 – 82' Дуганджич.

Более 35% капперов предсказывали победу россиян:

  • ✅ П2 – 35%; 
  • ❌ ТМ2,5  – 10%;
  • ❌ ТМ3 – 5%;
  • ✅ ОЗ – Да – 5%;
  • ✅ Ф2 (-1) – 3%.

В следующем раунде «Сочи» встретится с победителем в паре ДАК – «Партизан».

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