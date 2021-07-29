«Сочи» вышел в 3-й отборочный раунд Лиги конференций. Более 40% капперов дали верный прогноз
В ответном матче «Сочи» вновь оказался сильнее азербайджанской «Кешли».
Сочинцы владели инициативой и смогли забить четыре мяча в ворота хозяев. Первый матч завершился также победой россиян со счетом 3:0.
Голы:
- 0:1 – 22' Дуганджич;
- 1:1 – 35' Фелипе Силва;
- 1:2 – 38' Бурмистров;
- 2:2 – 52' Гаджиев;
- 2:3 – 70' Прохин;
- 2:4 – 82' Дуганджич.
Более 35% капперов предсказывали победу россиян:
- ✅ П2 – 35%;
- ❌ ТМ2,5 – 10%;
- ❌ ТМ3 – 5%;
- ✅ ОЗ – Да – 5%;
- ✅ Ф2 (-1) – 3%.
В следующем раунде «Сочи» встретится с победителем в паре ДАК – «Партизан».
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