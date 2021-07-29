В ответном матче «Сочи» вновь оказался сильнее азербайджанской «Кешли».

Сочинцы владели инициативой и смогли забить четыре мяча в ворота хозяев. Первый матч завершился также победой россиян со счетом 3:0.

«Кешля» – «Сочи» – 2:4

Голы:

0:1 – 22' Дуганджич;

1:1 – 35' Фелипе Силва;

1:2 – 38' Бурмистров;

2:2 – 52' Гаджиев;

2:3 – 70' Прохин;

2:4 – 82' Дуганджич.

Более 35% капперов предсказывали победу россиян:

✅ П2 – 35%;

❌ ТМ2,5 – 10%;

❌ ТМ3 – 5%;

✅ ОЗ – Да – 5%;

✅ Ф2 (-1) – 3%.

В следующем раунде «Сочи» встретится с победителем в паре ДАК – «Партизан».