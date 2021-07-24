Сульшер: «Мы построили состав с хорошим балансом молодости и опыта». Кэф на победу «МЮ» в АПЛ – 8.50
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался после подписания нового контракта с клубом.
«Все знают, какие чувства у меня к этому клубу. Я рад подписать новый контракт. «Манчестер Юнайтед» воодушевлен. Мы построили состав с хорошим балансом молодости и опыта. Наши игроки голодны до успеха.
У меня прекрасный тренерский штаб, мы все готовы к следующему шагу в нашем путешествии. «Манчестер Юнайтед» хочет брать крупнейшие и лучшие трофеи. К этому мы все и стремимся. Мы стали лучше и на поле, и за его пределами. Мы продолжим развиваться в ближайшие сезоны.
Не могу дождаться момента, когда мы выйдем на заполненный «Олд Траффорд» и начнем новый сезон», – сказал Сульшер.
Winline предлагает следующие коэффициенты на победу в АПЛ:
- «Манчестер Сити» – 1.64;
- «Челси» – 5.70;
- «Ливерпуль» – 5.75;
- «Манчестер Юнайтед» – 8.50;
- «Тоттенхэм» – 40.00.
Источник: https://www.manutd.com/en/news...
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