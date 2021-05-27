Сульшеру предложили новый контракт после поражения в финале ЛЕ

По сообщениям британского издания The Telegraph, Оле-Гуннар Сульшер будет поддержан исполнительным вице-президентом клуба Эдом Вудвордом, несмотря на то, что «Манчестер Юнайтед» заканчивает сезон без трофея.

«Юнайтед» разочарован поражением в финале Лиги Европы, но правление клуба рассматривает эту кампанию как прогресс после того, как он занял второе место в АПЛ и вышел в свой первый финал под руководством Сульшера.



Контракт 48-летнего норвежца с английским клубом действует еще один сезон, но переговоры о продлении контракта на три года будут начаты в ближайшее время.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/fo...