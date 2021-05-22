Сборная России успешно стартовала на ЧМ по хоккею, который проходит в Латвии. В первом матче подопечные Валерия Брагина обыграли сборную Чехии со счетом 4:3. Победная шайбу забросил нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко. Один из немногих представителей НХЛ в российской сборной.



А как выглядит весь состав сборной России?

Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Бочаров («Динамо» М);

Защитники: Артем Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Григорий Дронов («Металлург»), Иван Проворов («Филадельфия»), Игорь Ожиганов (СКА), Никита Задоров («Чикаго»), Рушан Рафиков «Локомотив»);

Нападающие: Александр Барабанов («Сан-Хосе»), Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Иван Морозов, Эмиль Галимов (все – СКА), Антон Слепышев, Константин Окулов, Максим Шалунов, Павел Карнаухов (все – ЦСКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Михаил Григоренко («Коламбус»).

Календарь оставшихся матчей сборной России:

22.05, 16:15

Великобритания – Россия;

24.05, 16:15

Словакия – Россия;

26.05, 16:15

Россия – Дания;

29.05, 16:15

Швейцария – Россия;

31.05, 20:15

Россия – Швеция;

01.06, 20:15

Россия – Беларусь.

Несмотря на отсутствие звездных игроков, букмекеры высоко оценивают шансы россиян. Кэф на их победу в турнире – 3.50. На данный момент она фаворит этого чемпионата. Поставить на то, что Россия выиграет свою группу можно с кэфом 1.33.

Как выступит сборная России без своих главных звезд НХЛ? Смогут дойти до финала?