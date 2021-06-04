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🎁 Получи бонус до 1000 рублей к матчу Испания – Португалия!

автор Михаил Даньшин

🎁 Получи бонус 1000 рублей от Winline к матчу Испания – Португалия!

Уже совсем скоро Испания и Португалия проведут свои первые матчи на Евро-2020. Сегодня же им предстоит сыграть друг с другом в товарищеском матче. Кто победит?

(2.36) Испания – Португалия (3.25)

Winline дарит 1000 рублей к этому матчу, а мы подготовили для вас тренды!

  • Обе забьют (да) за 1.86. У Испании эта ставка заходила в 4-х из 5-ти последних матчей.
  • Ничья за 3.35. Именно такой результат был зафиксирован в трех последних личных встречах между командами.
  • Удаление у Испании (да) за 8.60. В 3-х из 4-х последних матчей сборной Португалии, их соперники получали красную карточку.

Успеете поставить? Матч стартует в 20:30!