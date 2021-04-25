Последние несколько недель СМИ неоднократно писали о том, что московский «Спартак» заинтересован в приглашении Лучано Спаллетти на должность главного тренера, на замену Доменико Тедеско.

Однако в Италии пишут, что Спаллетти готов вернуться к тренерской деятельности, однако он, скорее всего, возглавит клуб из Италии. В частности, были слухи о том, что он может сменить Гаттузо, если «Наполи» не попадет в Лигу чемпионов.

Также в его услугах заинтересован и клуб Александра Кокорина.

После 26-ти туров «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ, отставая от «Зенита» на 11 очков, имея при этом игру в запасе.

Лучано Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 гг. С ним он по разу выигрывал Кубок и Суперкубок России, а также два раза выигрывал чемпионат.

Как бы вы отнеслись к Спаллетти в «Спартаке»?