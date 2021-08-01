3 августа в 20:00 (МСК) «Спарта» дома сыграет с «Монако». Встреча состоится в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, команды проведут первый матч. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на здесь.

«Спарта» Прага: форма, ставки и прогноз

«Спарта» свой путь в розыгрыше Лиги Чемпионов сезона 2021/22 стартовала со второго раунда. Где первый матч с «Рапидом» завершился для чешской команды неудачно, поражением (1:2). Ответный матч уже чешская команда выиграла (2:0), где голами отметились Моберг-Карлссон и Пешек, благодаря чему «Спарта» прошла в следующую стадию.

В чешском чемпионате «Спарта» после второго тура идет на первом месте. На старте чемпионата была бита «Сигма» (2:3). А во втором туре разгромно обыгран «Слован» (5:0).

У чешской команды три победы подряд в играх во всех турнирах.

Из-за проблем со здоровьем, а именно травмой ноги, чешской команде не сможет помочь левый защитник Хойер. Под вопросом участие Крейчи, у которого мышечные проблемы. Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу «Спарты» наши капперы ставок не делали, а вот на ничью в матче сделали 5%.

Победу команды «Спарта» Прага эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 5.00. Хороший кэф дают на событие 1X, вы можете поставить на него за 2.05.

«Монако»: форма, ставки и прогноз

«Монако» свой путь в Лиге Чемпионов сезона 2021/22 только начинает. Французский клуб завоевал путевку, благодаря занятому третьему месту в Лиге 1. От второго «ПСЖ» вышло отставание в 4 очка, а от первого «Лилля» – в пять.

Французская команда провела до матча 5 контрольных товарищеских встреч, в которых:

Три игры выиграла;

Одну проиграла;

Одну сыграла вничью;

В последней из товарищеских игр «Монако» проиграл «Реалу» Сосьедад (1:2). В начале встречи испанская команда вышла вперед, под занавес первого тайма счет сравнял Головин, но удержать победный счет не удалось и на 70 минуте победный гол забил «Реал» Сосьедад.

Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу «Монако» наши капперы оставили подавляющее большинство прогнозов, а именно 72%.

На победу футбольного клуба «Монако» в БК Pin-Up.ru дают кэф 1.72. На Ф2 (0) можно поставить за кэф 1.25 – неплохой вариант закинуть событие в экспресс ставку.

«Спарта» Прага – «Монако»: счет в последних матчах





«Спарта» за последние четыре игры забивала в каждой, а «Монако» в последних четырех встречах отличился в трех. На то, что обе команды забьют дают хороший кэф в Pin-Up.ru за 1.74.



У «Спарты» в четырех последних сыгранных встречах было минимум 2 гола за время матча, а в трех из них было больше двух. У «Монако» в последних четырех играх только в одном матче не было голов, а в трех было 3 и больше. Pin-Up.ru предлагает кэф 1.39 на событие «ТБ (2)»

Чешская команда в четырех последних играх трижды побеждала, а в одном матче уступила в один мяч. А французы в проведенных четырех матчах только один раз выигрывала разницей в два мяча. Можно зарядить на Ф1 (1,5) за кэф 1.39

Очных встреч у команд за футбольную историю последних пяти лет не было.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Из букмекеров транслировать матч будет БК «Париматч». Чтобы смотреть трансляции в «Париматч», нужно иметь верифицированный счет в данной БК.

Автор прогноза: Денис Антипов