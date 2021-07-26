28 июля в 21:30 (МСК) ХИК дома сыграет с «Мальме». Встреча состоится в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, команды проведут ответный матч. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

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«Спарта» Прага: форма, ставки и прогноз

«Спарта» свой путь в розыгрыше Лиги Чемпионов сезона 2021/22 начала со второго раунда. Первый матч с «Рапидом» завершился для чешской команды неудачно. Поражение (1:2), при том, что больше половины встречи «Спарта» вела в счете, забив на третьей минуте матча.

В чешском чемпионате «Спарта» после первого тура идет на первом месте. На старте чемпионата была бита «Сигма» (2:3). Пропустив в начале игры, на третьей минуте матча, «Спарта» забила три мяча подряд и уже на последних минутах дала забить второй.

Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу «Спарты» наши капперы делают ставки на сайте больше всего. 37 процентов пользователей сайта верят в победу хозяев.

Победу команды «Спарта» Прага эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 2.08. Хороший кэф дают на событие 1X, вы можете поставить на него за 1.30.

«Рапид» Вена: форма, ставки и прогноз

«Рапид» в первом матче второго раунда розыгрыша Лиги Чемпионов сезона 2021/22 вырвал для себя очень важную победу. И теперь достаточно будет сыграть вничью, чтобы пройти дальше по турниру.

В Чемпионате Австрии «Рапид» стартовал с поражения (0:2) и занимает текущую последнюю строчку в турнирной таблице. При большем количестве ударов по воротам и владении мячом относительно соперника, «Рапид» не смог реализовать их должным образом.

Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу футбольного клуба «Рапид» Вена в БК Pin-Up.ru дают кэф 3.75. На то, что австрийцы не проиграют (X2), можно поставить за кэф 1.32 – неплохой вариант закинуть событие в экспресс.

«Спарта» Прага – «Рапид» Вена: счет в последних матчах

«Спарта» за последние три игры забивала в каждой, а «Рапид» в последних трех встречах отличался в двух. На то, что обе команды забьют дают хороший кэф в Pin-Up.ru, за 1.55.

У каждой из команд в трех последних сыгранных встречах было минимум 2 гола за время матча. А из 6-ти общих матчей только в одном было 2 гола, в остальных было 3 и больше. Pin-Up.ru предлагает кэф 1.29 на событие «ТБ (2)»

«Спарта» Прага – «Рапид» Вена: статистика личных встреч

Очное противостояние команд было лишь один раз в истории последних 5 лет. В этой встрече «Рапид» обыграл «Спарту» (2:1). Чешская команда будет играть дома и ей обязательно нужна победа для прохода в следующую стадию турнира, можно взять Ф1 (0). На это событие в БК Pin-Up.ru дают кэф 1.40.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Из букмекеров транслировать матч будет БК «Париматч». Чтобы смотреть трансляции в «Париматч», нужно иметь верифицированный счет в данной БК.

Автор прогноза: Денис Антипов