26 августа в 18:30 (МСК) «Спартак» у себя дома примет «Сочи». Встреча будет проходить в рамках шестого тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Открытие Арена». Аналитики Winline.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Спартак»: форма, ставки и прогноз

Вроде в 100-летие клуба руководство нацеливалось выиграть чемпионат, но что-то из стана самой титулованной российской команды выливаются наружу одни скандалы. Если Федун хочет что-то поменять, то прежде всего должен нанять качественных управленцев и дать им карт-бланш. Пока «Спартак» играет по принципу как пойдёт, отсюда и место в середине таблицы и отсутствие каких-либо перспектив уже к зимнему перерыву.

С составом у «Спартака» все более-менее в порядке. Есть игроки, которые не смогут принять участие в этой встрече, но они не играют основополагающую роль в команде Витории. Это Николай Рассказов и Александр Селихов. Узнать предварительный состав команды на матч с «Сочи» вы можете здесь.

Несмотря на все проблемы с игрой у «Спартака», более половины наших капперов считают, что столичный клуб без проблем разберётся с южными гостями:





В качестве альтернативного варианта можно рассмотреть ставку «Обе забьют — да» за 1.89 от Winline.ru, учитывая, как плохо играет «Спартак» в обороне.

«Сочи»: форма, ставки и прогноз

Команда Федотова рьяно начала сезон и шла в лидирующей группе после первых трех туров, но затем последовали не совсем объяснимое поражение от «Крыльев Советов». Если отталкиваться от структуры игры, то сочинский клуб умело может сыграть как от обороны, так и на встречных курсах, как это было в противостоянии с «Партизаном» в рамках Лиги Конференций.

С составом у сочинского клуба сильных проблем не наблюдается. Есть игроки, которые не смогут принять участие в этой встрече, но они не играют основополагающую роль в команде Федотова. Это Никита Бурмистров, Кристиан Нобоа и Марко Дуганджич. Узнать предварительный состав команды на матч с «Спартаком» вы можете здесь.

Пользователь Артём Екимцев предполагает, что в «Сочи» вполне по силам увезти ничейный результат с «Открытие Арены». Это весьма разумно, учитывая, что Сочи находится выше московского клуба в турнирной таблице:





Победа с нулевой форой от «Сочи» тоже весьма вероятный вариант, но и коэффициент здесь посерьезнее даёт Winline.ru – 3.10.

«Спартак» – «Сочи»: счет в последних матчах

«Спартак» продолжает штормить после отставки спортивного директора и высказываний руководства. Проблем хватает не только в кругах руководства, но и в игровом плане. Ларссон не забивает, Соболев не похож сам на себя. Тащит пока что один Понсе, но и он не железный. В матче с «Сочи» должны выходить на главный план другие игроки, чтобы удивить соперника и растормошить лидеров, находящихся в унынии.





Сочинский клуб весьма неплохо разбирался с конкурентами на старте чемпионата, но в матче против самарских «Крыльев» подопечные Федотова выглядели совсем беспомощно. Возможно, это разовый провал, а не система.

Аналитики Winline.ru предлагают сделать ставку на то «Спартак» не забьет больше одного гола в этом поединке. Букмекерская контора даёт на ТМ 1.5 коэффициент 1.89.

«Спартак» – «Сочи»: статистика личных встреч

Между собой команды начали встречаться в рамках РПЛ относительно недавно и провели всего 4 игры в рамках этого турнира. И что самое примечательное, «Спартак» выиграл только в 2019 году в самой первой встрече этих команд.





Есть много интересных предложений от Winline.ru на этот матч. Наиболее перспективным выглядит «количество голов в основное время – 2-3» за 1.95.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Спартак» — «Сочи» можно будет на канале «Матч! Премьер», который принадлежит субхолдингу «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».

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