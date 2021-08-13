14 августа в 17:30 (МСК) московский «Спартак» примет «Урал» из Екатеринбурга. Матч состоится в рамках 4-го тура первенства РПЛ. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход матча:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Спартак»: форма, ставки и прогноз

Игра и результаты «Спартака» пока явно не соответствуют статусу одного из фаворитов нового сезона РПЛ. Одна победа в трех турах чемпионата России и вчистую проигранное противостояние с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов – далеко не те ожидания, которые могли появится после уверенной победы на предсезонном турнире.

К тому же, на футболистах и тренерском штабе столичного клуба сказывается ситуация в руководстве клуба, где до недавних пор присутствовал конфликт между бывшим спортивным директором команды Дмитрием Поповым и Заремой Салиховой, супругой владельца «Спартака» Леонида Федуна.

В предстоящем матче «Спартаку», по всей вероятности, не помогут Виктор Мозес и Квинси Промес. Ознакомиться с предварительным составом можно здесь.

Несмотря на все проблемы москвичей, букмекеры считают их явными фаворитами встречи и дают на победу команды Руя Витории 1.45.

Среди пользователей Betting Insider этот вариант ставки наиболее популярен, в «Спартак» верят 35% капперов. Например, пользователь с ником Dmitrytry. считает, что хозяева победят, так как будут сверхмотивированы, а гости находятся в плохой форме.





«Урал»: форма, ставки и прогноз

Екатеринбуржцы тоже не радуют своих поклонников в новом сезоне. У команды всего одно очко в трех матчах и пятнадцатая позиция в турнирной таблице РПЛ.

На этой неделе у «Урала» сменился главный тренер. Вместо ушедшего Юрия Матвеева команду возглавил Игорь Шалимов и уже успел выступить перед футболистами с мотивационной речью, в которых призвал забыть о неудачах прошлого, поскольку «футбол – это сегодня, а то, что было вчера не важно».

Среди футболистов основы «Урала» нет травмированных, поэтому команда сможет выйти на матч в боевом составе. Ознакомится с предварительным составом команды можно здесь.

15% пользователей Betting Insider считают, что смена главного тренера может взбодрить игроков «Урала» и помочь екатеринбуржцам обыграть «Спартак». Букмекеры дают на «П2» – 8.62.

«Спартак» – «Урал»: счет в последних матчах





В последних четырех из пяти матчей обоих клубов заходил низовой тотал. Поставить на ТМ (2,5) можно за 2.13. Также можно обратить внимание на событие «ОЗ – нет». Такой вариант ставки тоже заходил в четырех из пяти матчей «Спартака» и «Урала». Букмекеры предлагают на то, что как минимум одна команда не забьет в предстоящем матче 1.85.



«Спартак» – «Урал»: статистика личных встреч





В пяти последних очных встречах команд «Спартак» выиграл всего лишь два раза. Если копнуть еще глубже, то можно увидеть, что с 2018 года москвичи выиграли у «Урала» два матча из девяти. Поставить на Х2 можно за 2.85.



Где можно посмотреть трансляцию?

В прямом эфире трансляцию матча «Спартак» – «Урал» покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции в 17:00 по мск. Трансляцию можно приобрести за 149 рублей. Сама встреча начнется в 17:30. До начала игры можно посмотреть предматчевый обзор команд.