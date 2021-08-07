7 августа в 20:00 (МСК) московский «Спартак» дома примет «Нижний Новгород». Встреча состоится в рамках третьего тура РПЛ сезона 2021/22. BetBoom дает следующие коэффициенты на исход:

«Спартак»: форма, ставки и прогноз

«Спартак» столкнулся с большими проблемами на старте чемпионата России и Лиги чемпионов. Москвичи много атаковали в первых двух турах РПЛ, но это позволило команде Руи Витории заработать лишь три очка.

«Спартак» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» показывал рваный футбол. Команда очень понравилась в начале и конце первого тайма, но затем лиссабонцы начали душить москвичей. Португальцы без труда проходили середину поля и создавали моменты, которые приводили к забитым мячам. Причем «Спартаку» еще повезло, что судья не назначил два пенальти за игру рукой в штрафной, так что счет 0:2 – это еще везение.

В матче против «Нижнего Новгорода» участие Маслова находится под вопросом, а вот Промес и Селихов точно своей команде помочь не смогут.

В победу хозяев в матче против «Нижнего Новгорода» верят более половины пользователей Betting Insider, но удивительно, что также почти 20% капперов верят, что встреча завершится вничью. Пользователь BI Артем Екимцев считает, что «Спартак» после матча против «Бенфики» будет находиться не в лучшей форме и не сможет одержать победу над новичком РПЛ.

BetBoom дает коэффициент 4.91 на то, что матч завершится вничью. Возможно, Витория также снимет с игры футболистов основного состава, чтобы дать им отдохнуть перед важнейшим матчем в Лиссабоне. К сожалению, российские клубы не могут пока что бороться с европейскими грандами на равных.

«Нижний Новгород»: форма, ставки и прогноз

В первых двух матчах новичок РПЛ стартовал очень бодро. Нижегородцы заработали 4 очка и не проиграли ни одного матча. Несмотря на преимущество соперников по ходу матчей, команда Кержакова пропустила лишь один мяч.

Против «Спартака» «Нижнему Новгороду» играть будет крайне тяжело, но тот факт, что москвичи выступают в Лиге чемпионов, может сыграть на руку гостям.

В последних пяти матчах «Нижний Новгород» одержал одну победу и однажды сыграл вничью.

Несмотря на то, что многие пользователи спрогнозировали ничью в этом матче, в победу нижегородцев не верит практически никто. В основном капперы делают ставку в этой встрече на количество забитых мячей.

Так как в двух первых матчах РПЛ с участием команды Кержакова не забивалось более 2 мячей, ставка на ТМ 3,5 с кэфом 1.50 выглядит вполне логично.

«Спартак» – «Нижний Новгород»: Счет в последних матчах

Во всех официальных матчах с участием «Спартака» в этом сезоне забивала только одна команда, поэтому стоит рассмотреть ставку с кэфом 1.69 на то, что забьет лишь одна команда.

«Нижний Новгород» играет очень осторожно, поэтому у нижегородцев есть хорошие шансы и в этом матче отобрать очки у претендента на чемпионство. Стоит присмотреться к бету Х2 с коэффициентом 3.10.

Где можно посмотреть трансляцию?

Матч «Спартак» – «Нижний Новгород» 7 августа можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». Начало трансляции в 19:30 по московскому времени. Сама встреча начнется в 20:00.