Гол вратаря, удаление тренера и другие необычные ставки на финал ЛЧ

Уже сегодня мы с вами узнаем победителя Лиги чемпионов сезона-2020/2021! Это будет первый трофей для «Сити» или же второй для «Челси»? Узнаем совсем скоро.

Хотите сделать необычную ставку? Мы подготовили для вся несколько линий из нетипичных событий на финал! Гол Эдерсона, удаление Гвардиолы и гол игрока, вышедшего на замену. Все это – здесь!

Специальные ставки: голы в матче

Гол из-за пределов штрафной площади: Да – 3.20 , Нет – 1.30 ;

, Нет – ; Все голы в ворота одной стороны поля: Да – 2.00 , Нет – 1.72 ;

, Нет – ; Гол в компенсированное время первого тайма: Да – 10.00 , Нет – 1.02 ;

, Нет – ; Гол в компенсированное время второго тайма: Да – 5.00 , Нет – 1.13 ;

, Нет – ; Гол из вратарской площади: Да - 3.10 , Нет – 1.32 ;

, Нет – ; Игрок, вышедший на замену, забьет победный гол: Да – 6.00 , Нет – 1.09 ;

, Нет – ; Гол вратаря – 70.00.

Специальные ставки: желтые карточки

Игрок получит ЖК за симуляцию: Да – 9.00 , Нет – 1.03 ;

, Нет – ; Игрок получит ЖК за снятую футболку: Да – 7.00 , Нет – 1.07 ;

, Нет – ; ЖК получит игрок, вышедший на замену; Да – 2.75 , Нет – 1.39 ;

, Нет – ; ЖК будет показана за затяжку времени – 4.00.

Специальные ставки: удаления в матче

Удаление главного тренера – 11.00 ;

; Удаление у обеих команд – 17.00 ;

; Удаление игрока, вышедшего на замену – 22.00 ;

; Победа «Сити» и удаление у «Челси» – 10.00 ;

; Победа «Челси» и удаление у «Сити» – 15.00 ;

; В матче будет показана прямая КК – 9.00.

Специальные ставки: голы в интервалах

Обе команды забьют в интервале 1-15 мин – 35.00 ;

; Обе команды забьют в интервале 1-30 мин – 12.00 ;

; Обе команды забьют в интервале 1-60 мин – 4.00 ;

; Обе команды забьют в интервале 1-75 мин – 2.50.

Кто больше достоин взять титул в этом году: Гвардиола или Тухель? Напишите свое мнение в комментариях!