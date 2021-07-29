Суперкубок Португалии может быть результативным. Прогноз на матч «Спортинг» – «Брага»

31 июля в 22:45 (МСК) «Спортинг» сыграет с «Брагой» в рамках Суперкубка Португалии. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Спортинг»: форма, ставки и прогноз

«Спортинг» ударно провел предсезонку, одержав три победы в товарищеских матчах и лишь один раз сыграв вничью. Причем пару дней назад лиссабонцы смогли обыграть «Лион» – четвертую команду Лиги 1.

Чемпиону нужно подтверждать, и естественно, в матче за Суперкубок «Спортинг», как действующий чемпион, рассматривается в качестве фаворита. От команды ждут только победы.

Пока что в «Спортинге» не было ни травм, ни дисквалификаций. Узнать предварительный состав лиссабонцев вы можете здесь.

Если вы хотите сыграть от «Спортинга», то можно подстраховаться и взять не победу, а фору (0). В случае ничьей вас ждет возврат. В Pin-Up.ru дают коэффициент 1.79 за такую ставку.

«Брага»: форма, ставки и прогноз

«Брага», к слову, тоже ни одного матча за время предсезонки не проиграла. В последний раз команда проигрывала еще в апреле. В прошлом сезоне «Брага» выиграла Кубок Португалии и стала четвертой в чемпионате. Поэтому считаться с «Брагой» обязана каждая команда местного чемпионата.

Очевидно, что для «Браги» лишних трофеев не бывает, и даже Суперкубок будет восприниматься как серьезное достижение. Поэтому в матче со «Спортингом» коллектив будет умирать на поле за положительный результат.

Все лидеры «Браги» в строю. Узнать предварительный команды вы можете здесь.

«Брага» – аутсайдер у букмекеров, но не явный. При этом на индивидуальный тотал «Браги» больше (1) в Pin-Up.ru можно поставить за коэффициент 1.76. То есть при одном голе «Браги» вас как минимум ждет возврат.

«Спортинг» – «Брага»: счет в последних матчах





Как можно заметить, «Спортинг» на летних сборах играл достаточно результативно. Поставить на ИТ1Б (1,5) в предстоящей игре в Pin-Up.ru можно за коэффициент 2.65.



«Спортинг» – «Брага»: статистика личных встреч





В последний раз в матче «Спортинг» – «Брага» была зафиксирована ничья семь очных встреч назад. Поставить на то, что и в этот раз не будет ничьи можно в Pin-Up.ru. Коэффициент события – 1.33.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Спортинг» – «Брага» смогут посмотреть зарегистрированные клиенты БК «Винлайн».

Источник главного изображения: Lusa

