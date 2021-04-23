УЕФА выступил с заявлением о том, что матчи чемпионата Европы-2020, запланированные в Дублине, перенесены в Санкт-Петербург.

Власти Дублина до сих пор не предоставили гарантий о допуске болельщиков на игры, однако оргкомитет Санкт-Петербурга готов к такому решению УЕФА.

Таким образом, с Санкт-Петербурге состоятся матчи Польша – Словакия (14 июня), Швеция – Словакия (18 июня) и Швеция – Польша (23 июня). Также в Дублине должен был состояться один из четвертьфиналов, однако он будет перенесен в другой город.

Примечательно, что Петербурге изначально запланированы матчи Бельгия – Россия (12 июня), Финляндия – Россия (16 июня), Финляндия – Бельгия (21 июня), а также игра 1/4 финала (2 июля).



Россия заинтересована в том, чтобы провести больше матчей, а Санкт-Петербург готов принимать на трибунах болельщиков.



Напомним, что Евро-2020 был перенесен на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Изначально турнир должен был пройти в 12 городах 11-ти стран, в том числе и в Санкт-Петербурге.

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