Спортивная статистика – все, что необходимо знать перед ставкой

Статистика – один из важнейших инструментов для ставок. Она используется не только бетторами, но и букмекерами. Они используют ее для того, чтобы выявить вероятность победы каждой из команд, а затем выставить коэффициенты. Разбираемся, что нужно проанализировать, чтобы не ошибиться в выборе ставки.

Турнирное положение команд

Иными словами – турнирная таблица. В ней собран анализ каждой из команд, их положение, предыдущие результаты, очные встречи и тому подобное. Кроме того, благодаря ей можно оценить мотивацию команд.

В каждой турнирной таблице можно найти соотношение голов и текущая форма каждой из команд.

Исходы последних игр

Этот пункт следует изучить досконально. Необходимо проанализировать не только результаты последних игр, но также следует обратить внимание на удары в створ, xG, количество атак и опасных моментов. Как говорится, статистика – вещь упрямая. Команда может вести со счетом 1:0, но по ударам в створ уступать 2:5. Также и по количеству атак или угловых ударов.

Еще одним важным пунктом является вероятность гола каждой из команд на 15-минутных отрезках. Команда, возможно, часто пропускает перед перерывом, или же наоборот, отыгрывается в последние 15 минут.

Вдобавок ко всему, просмотр обзоров предыдущих матчей может серьезно помочь при выборе ставки.

Удаления

В частности, следует обратить внимание на ранние удаления. Если предыдущий матч команда провела в меньшинстве больше тайма, то из этого следует, что ими было затрачено больше сил, дабы перекрывать свободную зону. Особенно это важно, если на неделе команды играет 2 матча.





Очные матчи

Данный пункт можно назвать одним из важнейших, так как обычно друг с другом команды играют практически одинаково. Следует тщательно анализировать статистику очных встреч за последние пару лет. Однако если в команде произошли серьезные изменения в плане состава или тренерского штаба, то этот критерий не особо поможет.

Статистика арбитров матча

Перед матчем обязательно стоит обратить внимание на показатели главного арбитра. Этот критерий серьезно отличается, так как разные арбитры по-разному относятся к показам/не показам карточек. Также сюда можно отнести и количество поставленных или же непоставленных пенальти.

Дисквалификации

Следует оценивать важность каждого игрока, который пропускает матч из-за дисквалификации. Например, если центральный защитник не сыграет, то шансы, что команда пропустит гол, очень велики. Соответственно, потеря нападающего снизит шансы на голы.

Травмированные игроки

Часто медицинский персонал и команды долго скрывают информацию о травмах и сроках возвращения на поле. Кроме того, игрок может появиться в заявке в самый последний момент.

Инфоповоды

К примеру, новости о дне рождении тренера сплотят команду, заставят ее играть на максимум. Также и наоборот: если кто-то из игроков плохо высказывается о положении дел в клубе. Смена тренера чаще всего приносит в команду заряд мотивации, особенно в первых матчах.

Соцсети игроков

Да, именно они помогут узнать об игроках очень много! Фотографии с семьей на отдыхе, день рождения друга и многое другое может многое рассказать о психологическом состоянии игрока.





Стартовый состав

По основному составу понятно, кто сыграет с первый минут, а кого тренер решить поберечь. Игроки могут травмироваться на разминке, поэтому этот показатель также очень важен.

Результаты других матчей турнира

Тут стоит сказать о решающих матчах. Например, команда сыграет в воскресенье, а в субботу ее конкуренты потеряли очки. Таким образом, мотивация сильно изменилась.

Линия задолго до матча

Легко найти ценность тогда, когда кэфы только появились, не были изменены под влиянием потока средств. Как известно, ближе к событию букмекеры корректируют линию.

Падение коэффициентов

Чаще всего кэфы падают из-за большого потока средств на какой-либо исход. Зафиксируйте падение и не забудьте сделать ставку, пока кэф еще высокий!

Анализ матча, а потом уже события

Многие бетторы сначала выбирают матч, а потом ставку. Советуем анализировать несколько матчей, а ставку делайте на тот, в котором видите реальную ценность.

Оценка шансов

Изначально вам необходимо выбрать матч, а затем уже анализируйте вероятность исхода. Не смотрите сначала на кэфы. Это может сбить вас с толку!

Выбор суммы и учет коэффициента

Чаще всего ставят по следующей схеме: чем выше коэффициент, тем ниже ставка.