Ставка ОЗ (нет) заходила в 9-ти из 12 матчей «Челси» в ЛЧ. Сколько можно было на этом поднять?

Мы посчитали, сколько можно было заработать на ставке Обе забьют (нет) в каждом матче «Челси» этого сезона ЛЧ.

Ставим на каждую игру по 1000 рублей!

Групповой этап

«Челси» – «Севилья» (0:0). ОЗ (нет) за 2.17. Прибыль +1170. Банк – 2170.

«Краснодар» – «Челси» (0:4). ОЗ (нет) за 1.87. Прибыль +870. Банк – 3040.

«Челси» – «Ренн» (3:0). ОЗ (нет) за 1.75. Прибыль +750. Банк – 3790.

«Ренн» – «Челси» (1:2). ОЗ (нет) за 1.71. Прибыль -1000. Банк – 2790.

«Севилья» – «Челси» (0:4). ОЗ (нет) за 2.35. Прибыль +1350. Банк – 4140.

«Челси» – «Краснодар» (1:1). ОЗ (нет) за 2.08. Прибыль -1000. Банк – 3140.

1/8 финала

1-й матч. «Атлетико» – «Челси» (0:1). ОЗ (нет) за 1.70. Прибыль +700. Банк – 3840.

Ответный матч. «Челси» – «Атлетико» (2:0). ОЗ (нет) за 1.75. Прибыль +750. Банк – 4590.

1/4 финала

1-й матч. «Порту» – «Челси» (0:2). ОЗ (нет) за 1.75. Прибыль +750. Банк – 5340.

Ответный матч. «Челси» – «Порту» (0:1). ОЗ (нет) за 1.89. Прибыль +890. Банк – 6230.

Полуфинал

1-й матч. «Реал» – «Челси» (1:1). ОЗ (нет) за 1.72. Прибыль -1000. Банк – 5230.

Ответный матч. «Челси» – «Реал» (2:0). ОЗ (нет) за 1.90. Прибыль +900. Банк – 6130.

А какой кэф на финал?

В финале против «Сити» на ОЗ (нет) дают кэф 1.79. Если ставка сыграет, сумма выигрыша составит 6920, если нет – 5130.

Зайдет ли эта ставка в финале? Пишите прогнозы в комментариях!