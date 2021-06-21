StavkaIgra и Wasso: представляем капперов, которые помогают развивать сообщество Betting Insider

Привет, каппер!

Betting Insider – сообщество людей, которых объединяет одно хобби – ставки на спорт. Мы благодарны пользователям, которые показывают ежедневную активность:

Делают ставки;

Оставляют комментарии в блоге и к прогнозам других пользователей;

Общаются в общем и матчевых чатах.

Пользователи – наша главная ценность. И мы заботимся о ваших впечатлениях о продукте. Сегодня мы хотим рассказать о капперах, которые помогают вам получить лучший опыт от использования нашего продукта:

Отвечают на вопросы о функционале;

Следят за качеством общения и помогают выстраивать конструктивный диалог;

Продвигают успешных пользователей и сообщают редакции о капперах, про которых можно рассказать в нашем приложении и соцсетях.

Давайте познакомимся с этими капперами поближе. Слово им:

Я очень люблю спорт, с детства смотрел хоккейные, футбольные, баскетбольные матчи, позже стал следить за теннисом и волейболом. В ставки пришел лет 15 назад – тогда ходили с другом в «будку». За все время были небольшие перерывы, когда переключался на другие интересы, хотя за спортом все равно следить практически не переставал.

В последние несколько лет практически не было ни одного дня, чтобы я не изучал матчи и линии букмекеров – так я практически наизусть выучил огромное количество лиг, команд и не только из Европы, а еще из Парагвая, Колумбии, Гондураса, Мексики и других стран.

Ставки не мешают обычной жизни. У меня семья, двое детей, которым я уделяю достаточно внимания.

О Betting Insider я узнал раньше, чем стал пользователем. Зацепило приложение после того, как узнал о запуске сервиса «Маркетплейс», для тестирования которого отбирали 20 пользователей. Меня это очень заинтересовало, я стал активно пользоваться сервисом и в итоге прошел отбор. У меня была основная цель на будущее – стать частью команды сервиса и в дальнейшем вместе развивать, улучшать его работу.

На данный момент я знаю про весь функционал Betting Insider. Поэтому при необходимости могу проконсультировать пользователей, если они ко мне обращаются.

Также из фишек Betting Insider стоит отметить конкурсы, в которых я принимаю активное участие – могу сказать, что очень даже успешно, уже неоднократно выигрывал фрибеты. К тому же можно пообщаться с пользователями в чатах, узнать полезную информацию из постов.





Я играю на ставках с 2009 года. Сначала это было больше как просто увлечение, но уже несколько лет беттинг для меня – это стиль жизни. Кроме футбола заряжаю на теннис, биатлон и «Формулу-1». Не стану тут углубляться в детали, но без «одиночных» видов спорта долго не протянешь, если играть постоянно.

В Betting Insider я уже несколько лет и последнее время активно помогаю новичкам разобраться со всеми сторонами проекта, а старым пользователям – рассказываю все о конкурсах и обновлениях. И конечно, слежу за порядком, чтобы в комментариях и чате не было мата, спама, а конфликты были только из-за того, что круче – делать ставки на Betting Insider или читать тексты в блоге.

Для меня Betting Insider стал местом, где я начал общаться как с успешными капперами, так и людьми, для кого ставки – это просто развлечение. Я всегда отзывчив на просьбы и интерес со стороны пользователей, готов помогать во всем, что от меня зависит.





Ну что, вот и познакомились! Помните, что вы всегда можете написать нашим капперам с любым вопросом о Betting Insider – они обязательно помогут и расскажут все подробности.



Пишите свои комменты – им будет приятно. И увидимся в сообществе ;)