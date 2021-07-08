Стерлинг может уйти из «Ман Сити». Букмекеры оценили, где игрок продолжит карьеру

Нападающий сборной Англии и «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может сменить клуб. Об этом сообщает издание The Athletic.

По информации СМИ, Стерлинг недоволен тем, что в прошлом сезоне он редко попадал в стартовый состав. Контракт 26-летнего англичанина с «Ман Сити» заканчивается летом 2023-го года.





Поскольку «Сити» хочет приобрести Кейна и Грилиша, то Стерлинг может также войти в сделку по игрокам. Букмекеры спрогнозировали, в какой клуб может перейти Рахим Стерлинг.

Следующий клуб Стерлинга

«Барселона» – 5.50 ;

; «Тоттенхэм» – 7.00 ;

; «ПСЖ» – 10.00 ;

; «Арсенал» – 13.00 ;

; «Реал» – 21.00 ;

; «Бавария» – 34.00.

«Ман Сити» ведет переговоры о новом контракте с игроком. Главный тренер Пеп Гвардиола также не хочет, чтобы 26-летний футболист покидал команду.

Напомним, что Рахим Стерлинг считается главным фаворитом в номинации «Лучший игрок турнира» на Евро-2020. Нападающий сборной Англии сыграл во всех матчах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Кэф на его победу равен 2.70.

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