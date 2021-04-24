Топ-клуб Ла Лиги подпишет Стерлинга? Букмекеры оценили все варианты трансфера

Действующее соглашение Рахима Стерлинга и «Ман Сити» расчитано до лета 2023-го, однако «горожане» намерены продлить его до 2025-го.

Однако Пеп Гвардиола стал больше доверять игроку, тем самым 26-летний вингер стал получать больше игрового времени. Мадридский «Реал» заинтересован в Стерлинге, поэтому пристально следит за ситуацией.

По информации различных СМИ, клуб из Манчестера намерен продать игрока только в том случае, если за него предложат минимум 92 млн евро.

Букмекеры оценили вероятность перехода игрока в «Реал» коэффициентом 10.00 (вероятность – 10%). Также в списке претендентов значится и «ПСЖ». На переход в парижский клуб можно поставить с коэффициентом 13.00 (8%).

В нынешнем сезоне АПЛ Стерлинг провел 27 матчей, в которых забил 9 голов.

А что думаете вы? Стоит ли игроку покидать «Ман Сити»?