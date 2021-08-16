«Суонси» – «Сток Сити» прогноз на матч 3 тура Чемпионшипа: 17 августа 2021 года – Betting Insider

17 августа в 21:45 (МСК) «Суонси» примет «Сток Сити». Матч состоится в рамках 3-го тура английского Чемпионшипа. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход матча:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Суонси»: форма, ставки и прогноз

«Суонси» – клуб, который не так давно выступал в АПЛ и даже пробивался в еврокубки, в нынешнем розыгрыше Чемпионшипа ставит задачу вернуться в элиту английского футбола. В предыдущих двух сезонах валлийцы попадали в зону плей-офф, однако оба раза их останавливал «Брентфорд».

Начало нового сезона для «Суонси» можно назвать неудачным. После двух туров клуб не имеет побед, в 1-м туре команда уступила «Блэкберну» (1:2), а во 2-м дома не смогла победить «Шеффилд Юнайтед» (0:0). Единственного успеха команда Рассела Мартина добилась в матче Кубка лиги, обыграв в гостях «Рединг» (3:0).

Перед игрой со «Стоком» у хозяев есть кадровые потери: не сыграет один из лидеров обороны прошлого сезона – Конор Робертс, под вопросом участие в матче Кори Смита и ветерана клуба Уэйна Раутледжа. Предварительный состав «Суонси» можно посмотреть здесь.

Победа «Суонси» идет за 2.45, можно подстраховаться и взять Ф1 (0) за 1.75.

«Сток Сити»: форма, ставки и прогноз

Как и «Суонси», «Сток Сити» не так давно выступал в АПЛ и являлся крепким середняком турнира, способным отобрать очки у любого фаворита, особенно на своем поле. Для «Стока» этот сезон – пятый подряд в Чемпионшипе, и только в прошлом розыгрыше команда была относительно близка к борьбе за возвращение в АПЛ – «Сток» занял восьмое место, в двух позициях от зоны плей-офф.

В стартовавшем сезоне букмекеры причисляют команду Мартина О’Нила к одним из претендентов на выход в АПЛ. В первых двух турах Чемпионшипа «Сток» обыграл «Рединг» (3:2) и сыграл вничью с «Бирмингемом» (0:0). К этим результатам клуб добавил победу в Кубке Английской лиги над «Флитвудом» (2:1).

В предстоящем матче у гостей под вопросом участие Таймона и Оксли-Бута. Предварительный состав «Стока» на предстоящую игру и обзор состава команды в прошлой встрече можно посмотреть здесь.

Букмекеры дают на победу «Сток Сити» 2.93, неплохим вариантом для тех, кто верит в гостей, смотрится X2 за 1.53.

«Суонси» – «Сток Сити»: счет в последних матчах

В четырех из пяти последних матчей «Суонси» заходила ставка ТБ 2,5, «верх» наблюдался также в трех из пяти последних матчей «Стока». Кэф на подобный исход в букмекерской конторе Pin-Up.ru – 2.20.

«Суонси» – «Сток Сити»: статистика личных встреч

Анализируя статистику личных встреч, можно увидеть, что «Суонси» и «Сток Сити» не играли вничью в последних пяти очных встречах. Кэф на то, что и в предстоящей встрече не будет мирного исхода – 1.30.

В трех из пяти последних очных противостояний забивали обе команды, котировка на «ОЗ – да» равна 1.84.

Где можно посмотреть трансляцию?

Матч «Суонси» – «Сток Сити» можно будет посмотреть на сайте БК Фонбет. Трансляция начнется 17 августа в 21:45. Для просмотра нужно быть зарегистрированным пользователем и иметь положительный баланс средств.