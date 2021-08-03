Betting Insider

Суперэкспресс дня с кэфом 32.77!

автор Данила Карзанов

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Всем привет! Сегодня будут сыграны матчи третьего квалификационного раунда ЛЧ. Мы отобрали только лучшие игры для вас.

Мы собрали суперэкспресс дня из самых популярных ставок пользователей Betting Insider на матчи Лиги Чемпионов. Зайдет?

🔥 Общий кэф – 32.77!

Вчерашний суперэкспресс с кэфом 25.10 не зашел.

Согласитесь с сегодняшним суперэкспрессом?

Комментарии
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brat2211
43.8% WR-6.48% ROI
Монако-Рэйнджерс П. 2 кф. 2.11
Спарта-Монако т. м. 0.5 кф. 10.25
ПСВ-Митьютланд о. з. -да кф. 2.24
ГЕНК-Шахтер п. 2 кф. 2.24
Олимпиакос-Лудогорец П. 1 кф. 1.72
Супер экспресс получается 186.65
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