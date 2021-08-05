Суперэкспресс дня с кэфом 19.77!
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Всем привет! Сегодня будут сыграны квалификационные матчи ЛЕ и Лиги Конференций. Мы отобрали только лучшие игры для вас.
Мы собрали суперэкспресс дня из самых популярных ставок пользователей Betting Insider. Зайдет?
🔥 Общий кэф – 19.77!
- (17:00) «Кайрат» – «Алашкерт»: П1 за 1.42;
- (18:45) «Яблонец» – «Селтик»: П2 за 1.97;
- (19:00) «Сочи» – «Партизан»: П1 за 2.35;
- (21:30) «Рапид» Вена – «Анортосис»: П1 за 1.60;
- (22:00) «Ракув» – «Рубин»: П2 за 1.88.
Вчерашний суперэкспресс с кэфом 16.74 не зашел!
Согласитесь с сегодняшним суперэкспрессом? Пишите в комментариях!
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brat2211
44% WR-6.4% ROI