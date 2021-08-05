Betting Insider

Суперэкспресс дня с кэфом 19.77!

автор Данила Карзанов

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Всем привет! Сегодня будут сыграны квалификационные матчи ЛЕ и Лиги Конференций. Мы отобрали только лучшие игры для вас.

Мы собрали суперэкспресс дня из самых популярных ставок пользователей Betting Insider. Зайдет?

🔥 Общий кэф – 19.77!

Вчерашний суперэкспресс с кэфом 16.74 не зашел!

Согласитесь с сегодняшним суперэкспрессом? Пишите в комментариях!

Комментарии
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brat2211
44% WR-6.4% ROI
Кайрат-Алкашерт о. з. нет кф. 1.727
Яблонец-Селтик п. 2 кф. 2.15
Сочи-Партизан п. 1 кф. 2.77
Рапид-Анартосис П. 1кф.1.44
Ракув-Рубин П. 2 кф. 2.64
Супер Экспресс получается 39.1
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