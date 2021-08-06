Суперэкспресс дня с кэфом 22.12!
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Всем привет! Сегодня будут сыгран первый матч третьего тура РПЛ, а также стартует чемпионат Португалии, Чемпионшип и Лига 1. Мы отобрали только лучшие игры для вас.
Мы собрали суперэкспресс дня из самых популярных ставок пользователей Betting Insider. Зайдет?
🔥 Общий кэф – 22.12!
- (17:00) «Уфа» – «Локомотив»: П2 за 2.27;
- (21:45) «Динамо» Дрезден – «Падерборн»: П2 за 2.85;
- (21:45) «Борнмут» – «Вест Бромвич»: ОЗ (да) за 1.84;
- (22:00) «Монако» – «Нант»: П1 за 1.43;
- (22:15) «Спортинг» – «Визела»: П1 за 1.30.
Вчерашний суперэкспресс с кэфом 19.77 не зашел!
Согласитесь с сегодняшним суперэкспрессом? Пишите в комментариях!
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