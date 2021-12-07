Суперэкспресс дня с кэфом 22.38!
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Всем привет! Как вам сегодняшний суперэкспресс?
Мы собрали его из самых популярных ставок пользователей Betting Insider на матчи вторника. Зайдет?
🔥 Общий кэф – 22.38!
- (23:00) «Шахтер» – «Шериф»: П1 за 1.56;
- (23:00) «Милан» – «Ливерпуль»: П2 за 3.66;
- (23:00) «Порту» – «Атлетико»: П2 за 2.80;
- (23:00) «Аякс» – «Спортинг»: П1 за 1.41.
Согласитесь с сегодняшним суперэкспрессом?
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Eugene Suldin
42.3% WR-1.21% ROI