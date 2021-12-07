Суперэкспресс дня с кэфом 22.38!

Всем привет! Как вам сегодняшний суперэкспресс?

Мы собрали его из самых популярных ставок пользователей Betting Insider на матчи вторника. Зайдет?

🔥 Общий кэф – 22.38!

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