Betting Insider

Суперэкспресс дня с кэфом 22.38!

автор Данила Карзанов

Последние матчи ЛЧ в этом году! Используешь бонус до 30 000 рублей?

Всем привет! Как вам сегодняшний суперэкспресс?

Мы собрали его из самых популярных ставок пользователей Betting Insider на матчи вторника. Зайдет?

🔥 Общий кэф – 22.38!

Согласитесь с сегодняшним суперэкспрессом?

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Eugene Suldin
42.3% WR-1.21% ROI
Что за лажа
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