Суперэкспресс дня с кэфом 20.22!
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Всем привет! Сегодня нас ждут стартовые матчи в Бундеслиге, Ла Лиге и АПЛ, а также матчи кубка Италии и начало второго тура Лиги 1. На кого будете ставить?
Мы собрали суперэкспресс дня из самых популярных ставок пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи! Зайдет?
🔥 Общий кэф – 20.22!
- (19:00) «Дженоа» – «Перуджа»: П1 за 1.41;
- (21:30) «Боруссия» М – «Бавария»: П2 за 1.69;
- (22:00) «Валенсия» – «Хетафе»: П1 за 2.48;
- (22:00) «Брентфорд» – «Арсенал»: П2 за 1.88;
- (22:00) «Лорьян» – «Монако»: П2 за 1.82.
Согласитесь с сегодняшним суперэкспрессом?
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Александр Градовцев
47.4% WR-4.15% ROI