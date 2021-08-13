Betting Insider

Суперэкспресс дня с кэфом 20.22!

автор Данила Карзанов

Ставьте на любой матч вместе с фрибетом 1000 от Winline!

Всем привет! Сегодня нас ждут стартовые матчи в Бундеслиге, Ла Лиге и АПЛ, а также матчи кубка Италии и начало второго тура Лиги 1. На кого будете ставить?

Мы собрали суперэкспресс дня из самых популярных ставок пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи! Зайдет?

🔥 Общий кэф – 20.22!

Согласитесь с сегодняшним суперэкспрессом?

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Александр Градовцев
47.4% WR-4.15% ROI
Боруссия М-Бавария о. з. нет кф. 2.79
Валенсия-Хетафе о. з. да кф. 2.15
Брентфорд-Арсенал т. б. 2.5 кф. 2.02
Дженоа-Перуджа П. 1 кф. 1.42
Лорьян-Монако П. 2 кф. 1.82
Суперр экспресс получается:31.31
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