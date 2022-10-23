Betting Insider

Суперэкспресс дня с кэфом 20.60!

автор Николай Караман

Всем привет! Как вам сегодняшний суперэкспресс?

Мы собрали его из самых популярных ставок пользователей Betting Insider на матчи воскресенья. Зайдет?

🔥 Общий кэф – 20.60!

Согласитесь с сегодняшним суперэкспрессом? 

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