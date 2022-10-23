Суперэкспресс дня с кэфом 20.60!
Всем привет! Как вам сегодняшний суперэкспресс?
Мы собрали его из самых популярных ставок пользователей Betting Insider на матчи воскресенья. Зайдет?
🔥 Общий кэф – 20.60!
- (17:15) «Бетис» – «Атлетико»: П2 за 2.37;
- (18:30) «Тоттенхэм» – «Ньюкасл»: П1 за 2.19;
- (21:45) «Рома» – «Наполи»: П2 за 2.48;
- (22:00) «Барселона» – «Атлетик»: П1 за 1.60.
Согласитесь с сегодняшним суперэкспрессом?
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