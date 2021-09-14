Суперкомпьютер предсказал победителя Лиги чемпионов! ПСЖ не попал в топ-10. А на каком месте «МЮ» с Роналду?

Суперкомпьютер, разработанный FiveThirtyEight, вынес вердикт о том, насколько вероятно, что ПСЖ или «МЮ» выиграют Лигу чемпионов в этом сезоне.

Несмотря на подписание Лионеля Месси и Криштиану Роналду, ни один из клубов не претендует на звание фаворитов в ЛЧ.

Шансы команд на победу в турнире:

«Манчестер Сити» – 21%;

«Бавария» – 14%;

«Ливерпуль» – 10%;

«Челси» – 8%;

«Барселона» – 6%;

«Аякс» – 5%;

«Реал Мадрид» – 5%;

«Манчестер Юнайтед» – 5%;

«Боруссия» Д – 4%;

«Атлетико» – 3%;

«ПСЖ» – 3%;

«Интер» – 3%.

Суперкомпьютер FiveThirtyEight оценивает шансы «МЮ» на завоевание титула всего в 5%, что делает их восьмыми фаворитами на победу.



У ПСЖ всего 3% шанс выиграть титул, несмотря на то, что этим летом вместе с Месси подписали Доннарумму, Рамоса и Вейналдума.