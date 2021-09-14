Суперкомпьютер предсказал победителя Лиги чемпионов! ПСЖ не попал в топ-10. А на каком месте «МЮ» с Роналду?
Суперкомпьютер, разработанный FiveThirtyEight, вынес вердикт о том, насколько вероятно, что ПСЖ или «МЮ» выиграют Лигу чемпионов в этом сезоне.
Несмотря на подписание Лионеля Месси и Криштиану Роналду, ни один из клубов не претендует на звание фаворитов в ЛЧ.
Шансы команд на победу в турнире:
- «Манчестер Сити» – 21%;
- «Бавария» – 14%;
- «Ливерпуль» – 10%;
- «Челси» – 8%;
- «Барселона» – 6%;
- «Аякс» – 5%;
- «Реал Мадрид» – 5%;
- «Манчестер Юнайтед» – 5%;
- «Боруссия» Д – 4%;
- «Атлетико» – 3%;
- «ПСЖ» – 3%;
- «Интер» – 3%.
Суперкомпьютер FiveThirtyEight оценивает шансы «МЮ» на завоевание титула всего в 5%, что делает их восьмыми фаворитами на победу.
У ПСЖ всего 3% шанс выиграть титул, несмотря на то, что этим летом вместе с Месси подписали Доннарумму, Рамоса и Вейналдума.
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