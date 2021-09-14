Betting Insider

Суперкомпьютер предсказал победителя Лиги чемпионов! ПСЖ не попал в топ-10. А на каком месте «МЮ» с Роналду?

автор Данил Симонов

Суперкомпьютер, разработанный FiveThirtyEight, вынес вердикт о том, насколько вероятно, что ПСЖ или «МЮ» выиграют Лигу чемпионов в этом сезоне.

Несмотря на подписание Лионеля Месси и Криштиану Роналду, ни один из клубов не претендует на звание фаворитов в ЛЧ.

Шансы команд на победу в турнире:

  • «Манчестер Сити» – 21%;
  • «Бавария» – 14%;
  • «Ливерпуль» – 10%;
  • «Челси» – 8%;
  • «Барселона» – 6%;
  • «Аякс» – 5%;
  • «Реал Мадрид» – 5%;
  • «Манчестер Юнайтед» – 5%;
  • «Боруссия» Д – 4%;
  • «Атлетико» – 3%;
  • «ПСЖ» – 3%;
  • «Интер» – 3%.

Суперкомпьютер FiveThirtyEight оценивает шансы «МЮ» на завоевание титула всего в 5%, что делает их восьмыми фаворитами на победу.

У ПСЖ всего 3% шанс выиграть титул, несмотря на то, что этим летом вместе с Месси подписали Доннарумму, Рамоса и Вейналдума.

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.