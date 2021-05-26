«Либо мы реформируем футбол, либо нам придется ждать его неминуемого краха». Обращение «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» к УЕФА

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» выпустили совместное заявление после того, как УЕФА открыла дисциплинарное дело по отношению к клубам.

Вечером 26 мая оставшиеся участники Суперлиги выпустили совместное заявление, в котором говорится о полном несогласии с действиями УЕФА. Представители клубов также сообщили о том, что УЕФА действует наперекор всем предписаниям спортивных судов, которые постановили, что УЕФА не имеет право применять какие-либо санкции до окончания судебного процесса.

«Вместо того, чтобы найти способ модернизировать футбол через открытый диалог, УЕФА ожидает, что мы выйдем из продолжающихся судебных разбирательств, которые ставят под сомнение их монополию на европейский футбол. «Барселона», «Реал» и «Ювентус», которым уже исполнилось более ста лет, не приемлют никаких форм принуждения или недопустимого давления, но при этом сохраняют твердую готовность обсуждать, уважительно и посредством диалога, срочные решения, которые необходимы футболу в настоящее время.



Либо мы реформируем футбол, либо нам придется ждать его неминуемого краха», – написали в совместном заявлении представители «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

Источник: https://www.sport-express.ru/f...