Топ-3 тренда на матч Швейцария – Россия! Начало матча – в 16:15
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Сборная России проиграла свой последний матч на ЧМ чехам. Смогут реабилитироваться сегодня против Швейцарии?
📈 Мы собрали главные тренды к этой игре!
- ИТБ2 (2,5) за 1.64. В 9-ти из 12 последних личных встреч, сборная России забивала в ворота швейцарцев больше двух шайб.
- ТБ (6,5) за 3.37. Эта ставка заходила в двух последних матчах сборной России на ЧМ-2021, а также в трех из 4-х матчей сборной Швейцарии
- Обе забьют (нет) за 5.80. Ставка заходила в двух из трех последних матчей сборной Швейцарии на ЧМ-2021.
Пишите свои прогнозы на матч в комментариях!
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