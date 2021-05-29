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Топ-3 тренда на матч Швейцария – Россия! Начало матча – в 16:15

автор Юрий Еремичев

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Сборная России проиграла свой последний матч на ЧМ чехам. Смогут реабилитироваться сегодня против Швейцарии?

📈 Мы собрали главные тренды к этой игре!

  • ИТБ2 (2,5) за 1.64. В 9-ти из 12 последних личных встреч, сборная России забивала в ворота швейцарцев больше двух шайб.
  • ТБ (6,5) за 3.37. Эта ставка заходила в двух последних матчах сборной России на ЧМ-2021, а также в трех из 4-х матчей сборной Швейцарии
  • Обе забьют (нет) за 5.80. Ставка заходила в двух из трех последних матчей сборной Швейцарии на ЧМ-2021.

Пишите свои прогнозы на матч в комментариях!

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