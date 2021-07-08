Тебас о контракте Месси: «Я не знаю, сможет ли Лео начать сезон Ла Лиги с «Барселоной». Кэф на уход аргентинца в «ПСЖ» – 6.00
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с продлением контракта Лионеля Месси с «Барселоной».
«Я не знаю, сможет ли Месси начать сезон Ла Лиги с «Барселоной». Если команда никого не продаст, это просто невозможно.
Потолок зарплат – это одна сторона. Другая – они не могут подписывать и продлевать контракты с игроками из-за правила «1x4»: из четырех полученных евро можно потратить лишь один», – заявил Тебас в эфире laSexta.
Букмекеры считают, что Месси может перебраться этим летом в «ПСЖ»:
- «ПСЖ» – 6.00;
- «Манчестер Сити» – 6.50;
- клуб из МЛС – 11.00;
- «Интер Милан» – 21.00.
Источник: https://www.mundodeportivo.com...
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