Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с продлением контракта Лионеля Месси с «Барселоной».

«Я не знаю, сможет ли Месси начать сезон Ла Лиги с «Барселоной». Если команда никого не продаст, это просто невозможно.

Потолок зарплат – это одна сторона. Другая – они не могут подписывать и продлевать контракты с игроками из-за правила «1x4»: из четырех полученных евро можно потратить лишь один», – заявил Тебас в эфире laSexta.

Букмекеры считают, что Месси может перебраться этим летом в «ПСЖ»:

«ПСЖ» – 6.00;

«Манчестер Сити» – 6.50;

клуб из МЛС – 11.00;

«Интер Милан» – 21.00.

Источник: https://www.mundodeportivo.com...