Руслан Сулейманов: «Способы «теннисировать» что угодно: сделать на это ставку или пошутить об этом». Гендиректор TENNISI.bet о позиционировании бренда
Букмекерская компания TENNISI.bet запустила новую рекламную кампанию – «Ставки с теннисирующим эффектом». В ней букмекер позиционирует себя как борца со скукой, который делает спортивные события более увлекательными. Процесс повышения интересности авторы и назвали неологизмом «теннисировать».
«Теннисировать – значит прокачать, повысить интересность, сделать увлекательным, «усмешнить». В мире большого спорта и букмекерского бизнеса, где все всегда на «сложных» [выражениях лиц], этого очень не хватает», – прокомментировал маркетинг-директор TENNISI.bet Владимир Демин.
TENNISI.bet давно называет себя не просто букмекером, а «генератором отличного настроения». В социальных сетях бренда – например, инстаграме, – почти нет ставок, а больше контента о спорте. Чтобы формализовать этот образ, недавно в компании была сформулирована и утверждена суть бренда – «находить развлечение в любом событии». На ее основе и была разработана кампания «Ставки с теннисирующим эффектом».
В TENNISI.bet считают, что платформа бренда и разработанная на ее основе кампания станут хорошей основой для долгосрочной коммуникации:
«Есть два эффективных способа «теннисировать» что угодно: сделать на это ставку или пошутить об этом. Там, где нет возможности сделать первое, мы будем делать второе. Эта логика уже позволяет нам реализовывать креативные идеи во всех каналах коммуникации: от охватных до узкотактических. Например, совсем недавно мы перестали работать с одним известным блогером. Грустно? Очень. Но мы спросили себя: как мы можем протеннисировать наше расставание? Родилось целое видео», – рассказал генеральный директор TENNISI.bet Руслан Сулейманов.
«Есть три бесконечные вещи: вселенная, человеческая глупость и количество вещей, которые можно теннисировать. Но насчет вселенной я не уверен», – дополнил Владимир Демин.
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