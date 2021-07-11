Тите о финале: «Мы хотели играть, но был антифутбол»
Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал финальный матч Аргентина – Бразилия, который завершился победой аргентинцев.
«Организация оставляла желать лучшего. Поле было плохим. Игроки подвергались чрезмерному риску.
Подобного не должно происходить на таком большом турнире. Я говорю конкретно об ответственном человеке, Алехандро [Домингесе], президенте КОНМЕБОЛ.
Игра то прерывалась, то начиналась. Мы хотели играть, но был антифутбол. Все время ныряли ради фолов, а потом требовалась целая вечность, чтобы возобновить матч.
Рефери не поддерживал игру. Стратегия заключалась в том, чтобы прерывать матч», – сказал Тите.
Источник: https://www.reuters.com/lifest...
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.