Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал финальный матч Аргентина – Бразилия, который завершился победой аргентинцев.

«Организация оставляла желать лучшего. Поле было плохим. Игроки подвергались чрезмерному риску.

Подобного не должно происходить на таком большом турнире. Я говорю конкретно об ответственном человеке, Алехандро [Домингесе], президенте КОНМЕБОЛ.

Игра то прерывалась, то начиналась. Мы хотели играть, но был антифутбол. Все время ныряли ради фолов, а потом требовалась целая вечность, чтобы возобновить матч.

Рефери не поддерживал игру. Стратегия заключалась в том, чтобы прерывать матч», – сказал Тите.

Источник: https://www.reuters.com/lifest...