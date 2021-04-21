Betting Insider

Только 4% россиян признались в ставках на спорт

автор Михаил Даньшин

По данным опроса аналитического центра НАФИ, около 70% жителей России пересекались с букмекерами. Букмекерскими конторами пользовались лишь 4% населения страны. 

Из опроса также стало известно, что 26% россиян не знают о существовании БК.

Самая большая аудитория у БК — люди в возрасте от 18 до 24 лет (11%). Граждане за 35 лет ставят меньше, а люди старше 60 вообще не пользуются услугами букмекеров.

«Чаще клиентами букмекерских контор становятся молодые люди, которые только начинают самостоятельную жизнь», — комментирует опрос генеральный директор центра НАФИ Гузелия Имаева. По ее словам, это связано с большей склонностью молодежи к риску и легкомысленным отношением к деньгам, из-за чего на ставках тратятся последние деньги. Имаева также объясняет феномен недостатком финансовой грамотности среди молодых людей. 

Комментарии
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Большинство опрошенных просто, наверно,ещё скрыли, что играли или играют на ставках. Для некоторых это больная и тайная тема, о которой предпочитают не раскрываться)
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Егор Азанов1
56.8% WR-0.96% ROI
StavkaIgraБольшинство опрошенных просто, наверно,ещё скрыли, что играли или играют на ставках. Для некоторых это больная и тайная тема, о которой предпочитают не раскрываться)
Самое весёлое пишут что это финансовая безграмотность, типо есть лудоманы, ну а есть те кому не в кайф за 15к работать, вот и пытаются лёгких денег поднять
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Серый кот
47.1% WR-1.19% ROI
Слава Богу!!!
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⚽️Татьяна Васильевна⚽️
53.2% WR0.46% ROI
70% 😜🤣
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🅞🅗🅤🅔🅝🅝🅨🅨
45.9% WR-0.81% ROI
4%🤣🤣🤣🤣🤣
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Rav White
50.3% WR-11.61% ROI
Ну да ну да 😂, может наоборот! Минимум 40% ставит
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Солтан Махсутович
46.2% WR-13.61% ROI
Я ИГРАЮ ДАВНО ЕСТЬ ВЫЙГРЫШ ЕСТЬ ПРОЙГРЫШ ЕСЛИ ОПИСЫВАТЬ ВСЕ ЧТО ПРОИСХОДИЛО Я ИМЕЮ ИГРУ В ЛАЙВ 80% ПОЛНЫЙ ОБМАН ЭТО Я ИЩЕ ЛЕГКО ОПИСЫВАЮ ТО ЧТО ПРОИСХОДИЛО В ЛАЙВ ЗА МИНУТУ МОГУТ НАБИТЬ 30 МЯЧЕЙ В БАСКЕТБОЛ НЕ И ТАК ДАЛЕЕ БК САМИ ОТ ТАЛКИВАЮТ ЛЮДЕЙ ССВАИМИ ОБМАНАМИ ЛЮДИ СМЕЮТСА ВОТ ОЧЕРЕДНОЙ ДУРАК ПОШОЛ СТАВИТЬ
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Дана Каримова
52.7% WR-1.12% ROI
Да , наверно , для каво как !
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