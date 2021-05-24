Топ-3 сыгравших прогнозов выходных: верховая победа «Тоттенхэма» за 4.90. Кэфы от 4.25 до 5.50!

В эти выходные завершились сезоны в европейских чемпионатах. «Лилль» выиграл Лигу 1, «Атлетико» впервые за 7 лет победил в Ла Лиге, а «Лестер» и «Наполи» досадно попали в ЛЕ. Подводим рейтинг трех сыгравших прогнозов выходных с большими кэфами от капперов Betting Insider.

Ставка: X за 4.25

Для «Леванте» и «Кадиса» последний тур в чемпионате ничего не значил — команды расположились в середине турнирной таблицы и угрозы вылета в Сегунду не было. Видимо, каппер решил воспользоваться ситуацией и поставить на ничью в матче, где встретились две немотивированные команды.

Ставка: П2 + ТБ (2,5) за 4.90

Футбольный эксперт и бывший игрок АПЛ Майкл Оуэн дал верный прогноз на один из главных матчей выходных. «Лестеру» нужно было обыгрывать лондонцев, чтобы проходить в ЛЧ. Команда Роджерса дважды вела в счете, но уступила в концовке матча — Бэйл сделал дубль на 87-й и 90-й минутах.

Ставка: Ф1 (-1) за 5.50

«Сан-Паулу» отличился на 36-й минуте и уверенно доигрывал матч с таким результатом. Но каппера бы не устраивал счет 1:0, поскольку тогда его ждал бы возврат. Ситуацию исправил форвард «Сан-Паулу» Лусиано, который забил последний гол в игре на 77-й.

Как вам сыгравшие ставки? Пишите свое мнение в комментариях!