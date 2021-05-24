Топ-3 сыгравших прогнозов выходных: верховая победа «Тоттенхэма» за 4.90. Кэфы от 4.25 до 5.50!
В эти выходные завершились сезоны в европейских чемпионатах. «Лилль» выиграл Лигу 1, «Атлетико» впервые за 7 лет победил в Ла Лиге, а «Лестер» и «Наполи» досадно попали в ЛЕ. Подводим рейтинг трех сыгравших прогнозов выходных с большими кэфами от капперов Betting Insider.
3. «Леванте» — «Кадис» (2:2)
Ставка: X за 4.25
Для «Леванте» и «Кадиса» последний тур в чемпионате ничего не значил — команды расположились в середине турнирной таблицы и угрозы вылета в Сегунду не было. Видимо, каппер решил воспользоваться ситуацией и поставить на ничью в матче, где встретились две немотивированные команды.
2. «Лестер» — «Тоттенхэм» (2:4)
Ставка: П2 + ТБ (2,5) за 4.90
Футбольный эксперт и бывший игрок АПЛ Майкл Оуэн дал верный прогноз на один из главных матчей выходных. «Лестеру» нужно было обыгрывать лондонцев, чтобы проходить в ЛЧ. Команда Роджерса дважды вела в счете, но уступила в концовке матча — Бэйл сделал дубль на 87-й и 90-й минутах.
1. «Сан-Паулу» — «Палмейрас» (2:0)
Ставка: Ф1 (-1) за 5.50
«Сан-Паулу» отличился на 36-й минуте и уверенно доигрывал матч с таким результатом. Но каппера бы не устраивал счет 1:0, поскольку тогда его ждал бы возврат. Ситуацию исправил форвард «Сан-Паулу» Лусиано, который забил последний гол в игре на 77-й.