В конце этого сезона истекают контракты сразу у нескольких звёзд футбола, и пока непонятно, где они продолжат карьеру. Некоторые игроки не могут договориться об условиях с нынешней командой, кто-то намерен сменить клуб, а кому-то просто не предлагают продолжить сотрудничество.

Что интересно, пять футболистов с истекающим контрактом и самой высокой трансферной стоимостью играют за два клуба — «Баварию» и «Ливерпуль». Каждый из них претендует на победу в национальном чемпионате и Лиге чемпионов. На первое место английского гранда в АПЛ букмекерские конторы (БК) дают котировки от 1.72, а на чемпионство немецкой команды в Бундеслиге коэффициенты от 1.12. Фанаты могут заключить пари на чемпиона с минимумом риска для своих денег — нужно лишь найти БК с подходящими бонусами: фрибетами, кеш-бонусами, страховкой ставки и т.д.

Трент Александер-Арнольд (70 млн евро)

Защитник всю карьеру играет за «Ливерпуль» и многими болельщиками воспринимается как ветеран этого клуба, а ведь ему всего 26 лет. В команде он вырос в одного из лучших фланговых футболистов, за которым охотятся скауты многих команд.

Сам Трент отмечал, что всегда продлевал контракт без публичных объявлений и может повторить то же самое. Вот только журналисты Sky Sport и других британских изданий утверждают, что футболист хотел бы перейти в «Реал». Но пока никакой конкретики нет — скорее всего, спортсмен примет решение в ближайшие месяцы.

Лерой Сане (60 млн евро)

28-летний Сане — один из лидеров «Баварии». Руководство немецкого гранда ведёт переговоры с представителями Лероя не первый месяц, но стороны не могут договориться. Агент футболиста выбивает улучшенные финансовые условия, а боссы «Баварии» не соглашаются, так как Сане пропускает много матчей из-за травм.

Если контракт не будет продлён, то, скорее всего, футболист вернётся в Англию, где он неплохо показал себя в «Ман Сити» с 2016 по 2020 годы. Им интересуется ряд команд, включая «Арсенал» и «Ньюкасл».

Мохамед Салах (55 млн евро)

В 32 года нападающий по-прежнему высоко ценится и матч за матчем доказывает, что он ещё в огне. Многолетний лидер атак «Ливерпуля» в конце ноября жаловался, что клуб до сих пор не предложил ему новый контракт. Но представители команды недавно сообщили, что намерены продлить сотрудничество и передали агенту игрока проект нового соглашения.

Продолжение карьеры в нынешнем клубе выглядит самым логичным вариантом. Но тут могут вмешаться команды из Саудовской Аравии. По слухам, они готовы предложить жирный контракт египтянину.

Альфонсо Дэвис (50 млн евро)

24-летний защитник «Баварии» не против продлить контракт, если ему будут платить 15 млн евро в год и добавят ещё 15 млн как подписной бонус. Пойдёт ли на это руководство немецкой команды — большой вопрос.

Но у канадца нет недостатка в вариантах продолжения карьеры. Им много раз интересовался «Реал». Английские клубы тоже не прочь заполучить защитника, об этом сообщали представители «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

Йозуа Киммих (50 млн)

29-летний полузащитник настолько сильно ассоциируется с «Баварией», что представить его в другой команде сложно. Известно, что сам Киммих не против подписать новый контракт, и переговоры ведутся.

Многие европейские издания писали об интересе со стороны «Реала» и «Барселоны». Но пока это лишь слухи, не подкреплённые никакими заявлениями.