Топ-5 сыгравших прогнозов капперов за апрель. Кэфы от 8.60 до 17.25!

В апреле прошло много матчей с неожиданными исходами: «Вест Бромвич» выиграл «Челси» на выезде (2:5), «Барса» дома проиграла «Гранаде» (1:2). Подводим рейтинг пяти сыгравших прогнозов с большими кэфами от капперов Betting Insider.

Ставка: П1 за 8.60





На домашнюю победу «Майнца» против «Баварии» давали кэф 8.60. В итоге «Майнц» уверенно обыгрывал мюнхенцев 2:0, и только лишь на 90-й минуте отличился Левандовски.

Ставка: П2 + ТБ (4,5) за 12.50

В первом тайме команды устроили перестрелку и забили 4 гола. Для захода ставки капперу не хватало одного забитого мяча. Соболев забил победный гол на 58-й минуте и пробил ТБ (4,5).



Ставка: П2 за 13.75





Миланцы вели 1:0 до 76-й минуты, но благодаря дублю Распадори в концовке «Сассуоло» вырвал победу в гостях.

Ставка: П2 за 16.50

«Челси» уверенно обыгрывал «Вест Бром» 1:0 до 29-й минуты, пока красную красную карточку не получил Тиаго Силва. В итоге «Бромвич» раскатал лондонцев в гостях, а Матеус Перейра оформил дубль.

Ставка: П2 за 17.25





«Барсе» нужно было выигрывать «Гранаду», чтобы выйти на чистое первое место в Ла Лиге. После первого тайма команда Кумана вела 1:0, но во втором тайме «Гранада» перевернула игру и обыграла «Барсу» на контратаках.

Как вам сыгравшие ставки? Пишите свое мнение в комментариях!