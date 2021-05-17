Топ-5 сыгравших прогнозов капперов за неделю. Кэфы от 6.05 до 10.25!

На прошлой неделе команды из топ-лиг сыграли матчи с неожиданными исходами: «Краснодар» в верховом матче обыграл «Ростов» на выезде (3:1), а «Барса» дважды за неделю удивила своими результатами. Команда Кумана сыграла вничью с «Леванте» (3:3) и проиграла дома «Сельте» (1:2). Подводим рейтинг пяти сыгравших прогнозов с большими кэфами от капперов Betting Insider.

Ставка: П2 за 6.05

Для «Эспаньола» эта игра уже ничего не значила — команда за неделю до матча с «Картахеной» вышла в Ла Лигу. А вот «Картахена» находится в зоне вылета, которой нужны очки. Каппер разобрался в ситуации и поставил на победу аутсайдеров. Результат — боевая победа «Картахены».

Ставка: П2 + ТБ (3,5) за 7.30

Команды играли со счетом 1:1 до 60-й минуты, пока Вандерсон не забил второй гол за «Краснодар». Но капперу нужен был еще один гол, чтобы зашел тотал. В последние полчаса клубы создавали много моментов, но забить удалось лишь на 90-й минуте — Кайо дальним ударом от штанги отправил мяч в ворота.

Ставка: Ничья за 7.40

«Барса» уверенно вела в счете 2:0 после первого тайма, но в промежутке с 57 по 59 минуту хозяева забивают два гола. Усман Дембеле делает счет 3:2 через 5 минут и казалось, что «Барса» доигрывает матч с тремя очками. Но на 83-й Леон сравнивает и барселонцы снова теряют очки.

Ставка: П2 за 10.25

Зашел очередной большой кэф в матче против «Барсы». Месси забил в середине первого тайма и команда Кумана уверенно обыгрывала «Сельту», но ошибка в обороне на 38-й минуте привела к счету 1:1. Затем Лангле удалился на 83-й и Санти Мина сделал дубль под концовку матча.

Ставка: Обе забьют за 10.25

После победы в Кубке Германии «Боруссия» приехала в гости к «Майнцу». Дортмундцы доминировали по игре — Брандт забил третий гол на 80-й минуте и матч шел к завершению. Но каппер решил поставить в лайве на ОЗ и Робин Квайсон забил пенальти на 91-й минуте.

Как вам сыгравшие ставки? Пишите свое мнение в комментариях!