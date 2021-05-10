Топ-5 сыгравших прогнозов капперов за майские праздники. Кэфы от 7.80 до 22.00!

На майских команды из топ-лиг сыграли матчи с неожиданными исходами: «Милан» раскатал «Юве» на выезде (0:3), «Барса» и «Атлетико» разошлись нулевой ничьей. Подводим рейтинг пяти сыгравших прогнозов с большими кэфами от капперов Betting Insider.

Ставка: ТБ (2,5) за 7.80

До 73-й минуты в матче серии B команды играли 0:0. Каппер поставил на ТБ (2,5) в лайве, и за 15 минут «Монца» закатила 3 гола. Первый мяч, кстати, забил Марио Балотелли.

Ставка: ТМ (1) за 9.00

Каппер до матча поставил на тотал меньше одного гола и не прогадал — «Барса» с «Атлетико» сыграли по нулям, сохранив интригу за чемпионство в Ла Лиге.

Ставка: Ф2 (-1) за 9.10

«Милан» сенсационно обыграл «Юве» на выезде, чего не делал аж 10 лет на «Альянц Стэдиум». Игрок поставил на уверенную победу миланцев с форой -1 и угадал — второй гол «Милан» забил на 78-й минуте, а на 82-й Томори обеспечил железный заход ставки.

Ставка: П1 за 14.25

«Вулвз» пропустили еще на 13-й минуте матча и не могли сравнить счет, пока в начале второго тайма игрок «Брайтона» не получил красную. Каппер поставил в лайве на победу «волков». В итоге Адама Траоре забил на 73-й, а победный гол команда Нуну заколотила на 90-й минуте.



Ставка: П2 за 22.00

Голевая феерия прошла в Туле. «Арсенал» вел 2:0 к 32-й минуте, и на победу «Рубина» кэф повысился до 22.00. После перерыва команда Слуцкого забила 4 безответных мяча, а каппер забрал 220 000.

Как вам сыгравшие ставки? Пишите свое мнение в комментариях!