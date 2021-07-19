Betting Insider

Топ-5 сыгравших прогнозов капперов за прошедшую неделю. Кэфы от 4.75 до 6.30!

автор Николай Караман

Капперы, всем привет! На прошлой неделе был не так много интересных матчей, однако вы оставили тысячи прогнозов с самыми разными кэфами. 

Мы собрали топ-5 прогнозов с большими кэфами, сыгравших за прошедшую неделю от пользователей Betting Insider. 

5. «Трабзонспор» – «Умраниеспор» (5:3

 Ставка: ИТ2Б (1,5) за 4.75


Примечательно, что все голы в этом матче были забиты во втором тайме. Но капперу были нужны голы гостей. Результативными стали 51-я, 74-я и 79-я минуты. До 82-й минуты гости вели со счетом 3:2. Затем голы хозяев  на 82-й, 84-й и 90-й минутах принесли им окончательную победу.

4. «Бранн» – «Мьондален» (1:1)

Ставка: ОЗ: Да за 5.85

Этот матч можно считать самым нервным, так как голы в этой игре забивались в самой концовке: сначала гости на 90+2 минуте счет открыли и, казалось, выиграли этот матч. Однако хозяева спаслись на 90+6-й.

3. «Носта»«Торпедо» Миасс (1:3)

Ставка: П2 за 5.85

Кубок России. Фаворитом встречи были хозяева, на них давали кэф 1.58. А события в этой игре развивались следующим образом: гости забили на 22-й минуте и вышли вперед, а на 31-й хозяева один мяч отыграли. Далее 2 гола были за «Торпедо»: результативными стали 73-я и 79-я минуты.

2. «Сан-Жозе»«Оэсте» (1:0)

Ставка: П1 за 6.15

Фаворитом этого матча был «Сан-Жозе», на которых давали кэф 1.94. В итоге они и победили, забив единственный гол на 90-й минуте.

1. «Сан-Жозе» – «Оэсте» (1:0)

Ставка: П1 за 6.30

Как вам сыгравшие ставки? Пишите свое мнение в комментариях!

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