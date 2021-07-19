Топ-5 сыгравших прогнозов капперов за прошедшую неделю. Кэфы от 4.75 до 6.30!

Капперы, всем привет! На прошлой неделе был не так много интересных матчей, однако вы оставили тысячи прогнозов с самыми разными кэфами.

Мы собрали топ-5 прогнозов с большими кэфами, сыгравших за прошедшую неделю от пользователей Betting Insider.

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 4.75



Примечательно, что все голы в этом матче были забиты во втором тайме. Но капперу были нужны голы гостей. Результативными стали 51-я, 74-я и 79-я минуты. До 82-й минуты гости вели со счетом 3:2. Затем голы хозяев на 82-й, 84-й и 90-й минутах принесли им окончательную победу.



Ставка: ОЗ: Да за 5.85

Этот матч можно считать самым нервным, так как голы в этой игре забивались в самой концовке: сначала гости на 90+2 минуте счет открыли и, казалось, выиграли этот матч. Однако хозяева спаслись на 90+6-й.

Ставка: П2 за 5.85

Кубок России. Фаворитом встречи были хозяева, на них давали кэф 1.58. А события в этой игре развивались следующим образом: гости забили на 22-й минуте и вышли вперед, а на 31-й хозяева один мяч отыграли. Далее 2 гола были за «Торпедо»: результативными стали 73-я и 79-я минуты.

Ставка: П1 за 6.15

Фаворитом этого матча был «Сан-Жозе», на которых давали кэф 1.94. В итоге они и победили, забив единственный гол на 90-й минуте.

Ставка: П1 за 6.30

Как вам сыгравшие ставки? Пишите свое мнение в комментариях!