Топ-5 сыгравших прогнозов капперов за неделю. Кэфы от 6.00 до 9.20!
Клубный сезон завершен, теперь все мы в ожидании Евро-2020! Однако мы хотим показать вам еще 5 прогнозов, сыгравших за прошедшую неделю!
Подводим рейтинг пяти сыгравших прогнозов с большими кэфами от пользователей Betting Insider.
5. «Кельн» – «Хольштайн» (0:1)
Ставка: П2 за 5.35
Пользователь AlexTi сделал ставку на победу«Хольштайна» со следующим описанием:
Рискну сделать ставку на Хольштайн Киль в этой паре. В Бундеслиге 2 Хольштайну не хватило трёх очков, чтобы напрямую выйти в высший немецкий дивизион, поэтому как раз эту победу они постараются добыть с Кельном. Кельн в чемпионате всего на два очка опередил Вердер, вместо которого и должен был вылетать без каких-либо вопросов. Есть ощущение, что как раз судьба и вернёт должок.
4. «Сентрал Кост Мэринерс» – «Ньюкасл Джетс» (0:2)
Ставка: П2 за 6.00
Свою задачу «Ньюкасл» решил еще в первом тайме, забив два мяча. Голевыми стали 27-я и 33-я минуты.
3. «УД Логроньес» – «Лас-Пальмас» (0:1)
Ставка: П2 за 6.30
В этом случае пришлось немного понервничать, так как победный гол был забит только на 74-й минуте мачте.
2. «Блэк Леопардс» – «Кайзер Чифс» (2:1)
Ставка: П1 за 6.65
На 10-й минуте счет открыли гости, а на 44-й «Блэк Леопардс» счет сравняли. Победный гол был забит 64-й минуте встречи.