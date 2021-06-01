Топ-5 сыгравших прогнозов капперов за неделю. Кэфы от 6.00 до 9.20!

Клубный сезон завершен, теперь все мы в ожидании Евро-2020! Однако мы хотим показать вам еще 5 прогнозов, сыгравших за прошедшую неделю!

Подводим рейтинг пяти сыгравших прогнозов с большими кэфами от пользователей Betting Insider.

Пользователь AlexTi сделал ставку на победу«Хольштайна» со следующим описанием:

Рискну сделать ставку на Хольштайн Киль в этой паре. В Бундеслиге 2 Хольштайну не хватило трёх очков, чтобы напрямую выйти в высший немецкий дивизион, поэтому как раз эту победу они постараются добыть с Кельном. Кельн в чемпионате всего на два очка опередил Вердер, вместо которого и должен был вылетать без каких-либо вопросов. Есть ощущение, что как раз судьба и вернёт должок.

Ставка: П2 за 6.00

Свою задачу «Ньюкасл» решил еще в первом тайме, забив два мяча. Голевыми стали 27-я и 33-я минуты.



Ставка: П2 за 6.30

В этом случае пришлось немного понервничать, так как победный гол был забит только на 74-й минуте мачте.

Ставка: П1 за 6.65

На 10-й минуте счет открыли гости, а на 44-й «Блэк Леопардс» счет сравняли. Победный гол был забит 64-й минуте встречи.

Ставка: П1 за 6.90