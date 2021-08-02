Топ-5 сыгравших прогнозов капперов за прошедшую неделю. Кэфы от 3.65 до 9.50!

Капперы, всем привет! На прошлой неделе было много интересных матчей: второй тур РПЛ, чемпионат Украины и Суперкубок Франции.

Мы собрали топ-5 прогнозов с большими кэфами, сыгравших за прошедшую неделю от пользователей Betting Insider.

Ставка: П1 за 3.65





Букмекеры тоже сомневались, сможет ли «ПСЖ» забрать Суперкубок Франции. У парижан не играли Рамос, Доннарумма, Неймар и Мбаппе, а сам матч проходил на нейтральном поле в Израиле. БК до матча давали кэф 2.50 на победу «ПСЖ». Наш каппер решил воспользоваться резервным составом «ПСЖ» и поставить на выигрыш «Лилля».

Ставка: П2 + ТБ (1,5) за 4.05





«Локо» пропустил первым – Бистрович забил на 18-й минуте. Как и в матче первого тура против «Арсенала», гости начали камбечить и уже через 5 минут сравняли счет, благодаря голу Федора Смолова. Во втором тайме Жемалетдинов забил победный гол, который приносит «Локо» и капперу победу.

Ставка: ИТ1Б (2) за 7.90





Каппер 3thirteen1 поставил на матч бразильской Серии А. Команы играли 1:1 до 79-й минуты, пока игрок «Сеары» Клебер не забил второй гол. Рик заколотил победный мяч в сетку на 86-й минуте, а у нашего каппера прошел индивидуальный тотал больше двух.

Ставка: ТБ (2,5) за 8.40

И снова каппер 3thirteen1! Пользователь поставил на квалификационный матч Лиги Конференций на верховой матч в лайве. Команды играли 1:1 до конца второго тайма, пока полузащитник ирландского «Дандолка» Пэтчинг не забил победный мяч. Этот гол также стал решающим – «Дандолк» вышел в следующий раунд квалификации.

Ставка: Ф2 (-1,5) за 9.50

Ответный матч квалификации к Лиге Конференций закончился уверенной победой «ХБ Торсхавн». Команда на классе обыграла «Будучность», забив по одному голу в каждом тайме, а каппер смог зацепить кэф 9.50 на гостевой форе (-1,5).

Как вам сыгравшие ставки? Пишите свое мнение в комментариях!