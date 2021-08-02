Топ-5 сыгравших прогнозов капперов за прошедшую неделю. Кэфы от 3.65 до 9.50!
Капперы, всем привет! На прошлой неделе было много интересных матчей: второй тур РПЛ, чемпионат Украины и Суперкубок Франции.
Мы собрали топ-5 прогнозов с большими кэфами, сыгравших за прошедшую неделю от пользователей Betting Insider.
5. «Лилль» – «ПСЖ» (1:0)
Ставка: П1 за 3.65
Букмекеры тоже сомневались, сможет ли «ПСЖ» забрать Суперкубок Франции. У парижан не играли Рамос, Доннарумма, Неймар и Мбаппе, а сам матч проходил на нейтральном поле в Израиле. БК до матча давали кэф 2.50 на победу «ПСЖ». Наш каппер решил воспользоваться резервным составом «ПСЖ» и поставить на выигрыш «Лилля».
4. ЦСКА – «Локомотив» (1:2)
Ставка: П2 + ТБ (1,5) за 4.05
«Локо» пропустил первым – Бистрович забил на 18-й минуте. Как и в матче первого тура против «Арсенала», гости начали камбечить и уже через 5 минут сравняли счет, благодаря голу Федора Смолова. Во втором тайме Жемалетдинов забил победный гол, который приносит «Локо» и капперу победу.
3. «Сеара» – «Форталеза» (3:1)
Ставка: ИТ1Б (2) за 7.90
Каппер 3thirteen1 поставил на матч бразильской Серии А. Команы играли 1:1 до 79-й минуты, пока игрок «Сеары» Клебер не забил второй гол. Рик заколотил победный мяч в сетку на 86-й минуте, а у нашего каппера прошел индивидуальный тотал больше двух.
2. «Левадия» – «Дандолк» (1:2)
Ставка: ТБ (2,5) за 8.40
И снова каппер 3thirteen1! Пользователь поставил на квалификационный матч Лиги Конференций на верховой матч в лайве. Команды играли 1:1 до конца второго тайма, пока полузащитник ирландского «Дандолка» Пэтчинг не забил победный мяч. Этот гол также стал решающим – «Дандолк» вышел в следующий раунд квалификации.
1. «Будучность» – «ХБ Торсхавн» (0:2)
Ставка: Ф2 (-1,5) за 9.50
Ответный матч квалификации к Лиге Конференций закончился уверенной победой «ХБ Торсхавн». Команда на классе обыграла «Будучность», забив по одному голу в каждом тайме, а каппер смог зацепить кэф 9.50 на гостевой форе (-1,5).