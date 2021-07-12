Топ-5 сыгравших прогнозов капперов за прошедшую неделю. Кэфы от 6.05 до 16.00!

Вот и все: завершились Евро-2020 и Кубок Америки. На кого ставили в каждом из финалов? За прошедшую неделю вы оставили огромное количество прогнозов с самыми разными кэфами.

Мы собрали топ-5 прогнозов с большими кэфами, сыгравших за прошедшую неделю от пользователей Betting Insider.

Ставка: П1 за 6.05

Счет в этой встрече был 0:0 вплоть до 84-й минуты: именно на ней был забит единственный гол этой встречи.





4. Колумбия – Перу (3:2)

Ставка: ТБ (4,5) за 7.20

Кубок Америки. Третье место. Обыграв Перу, сборная Колумбии завоевала бронзовые медали турнира, хотя по ходу встречи уступала: счет открыл Йотун на 45-й минуте. Затем два голы Куадрадо и Луиша Диаша вывели Колумбию вперед. Однако перуанцы сумели сравнять счет на 82-й минуте. Точку в матче поставил все тот же Луиш Диаш: полузащитник «Порту» принес победу своей стране, забив на 90+4-й минуте.





3. Колумбия – Перу (3:2)

Ставка: ТБ (4,5) за 8.40

Ставка: ИТ1Б (2) за 9.30

В этой встрече «Форталеза» считалась фаворитом: на их победу давали кэф 1.85. Однако каппер решил сыграть на ИТ. Первый гол быз забит на второй компенсированрой минуте первого тайме. Затем результативными стали 56-я, 63-я и 84-я минуты.





Ставка: П1 за 16.00

«Барановичи» занимают последнюю строчку в Первой Лиге Беларуси, и соответственно, не считались фаворитами этого матча. Единственный гол был забит на 66-й минуте.





Как вам сыгравшие ставки? Пишите свое мнение в комментариях!