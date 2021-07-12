Топ-5 сыгравших прогнозов капперов за прошедшую неделю. Кэфы от 6.05 до 16.00!
Вот и все: завершились Евро-2020 и Кубок Америки. На кого ставили в каждом из финалов? За прошедшую неделю вы оставили огромное количество прогнозов с самыми разными кэфами.
Мы собрали топ-5 прогнозов с большими кэфами, сыгравших за прошедшую неделю от пользователей Betting Insider.
5. «Итуано» – «Фигейренсе» (1:0)
Ставка: П1 за 6.05
Счет в этой встрече был 0:0 вплоть до 84-й минуты: именно на ней был забит единственный гол этой встречи.
4. Колумбия – Перу (3:2)
Ставка: ТБ (4,5) за 7.20
Кубок Америки. Третье место. Обыграв Перу, сборная Колумбии завоевала бронзовые медали турнира, хотя по ходу встречи уступала: счет открыл Йотун на 45-й минуте. Затем два голы Куадрадо и Луиша Диаша вывели Колумбию вперед. Однако перуанцы сумели сравнять счет на 82-й минуте. Точку в матче поставил все тот же Луиш Диаш: полузащитник «Порту» принес победу своей стране, забив на 90+4-й минуте.
3. Колумбия – Перу (3:2)
Ставка: ТБ (4,5) за 8.40
2. «Форталеза» – «Америка Минейро» (4:0)
Ставка: ИТ1Б (2) за 9.30
В этой встрече «Форталеза» считалась фаворитом: на их победу давали кэф 1.85. Однако каппер решил сыграть на ИТ. Первый гол быз забит на второй компенсированрой минуте первого тайме. Затем результативными стали 56-я, 63-я и 84-я минуты.
1. «Барановичи» – «Днепр» Могилев (1:0)
Ставка: П1 за 16.00
«Барановичи» занимают последнюю строчку в Первой Лиге Беларуси, и соответственно, не считались фаворитами этого матча. Единственный гол был забит на 66-й минуте.