Топ-5 сыгравших прогнозов капперов за прошедшую неделю. Кэфы от 5.30 до 8.80!

Капперы, всем привет! На прошлой неделе было не так много интересных матчей, однако вы сделали тысячи ставок!

Мы собрали топ-5 прогнозов с большими кэфами, сыгравших за прошедшую неделю от пользователей Betting Insider.

Ставка: ОЗ: П1 + ТБ (3,5) за 5.30





В первом товарищеском матче предсезонной подготовки «Барселона» обыграла своего соперника со счетом 4:0. Все голы были забиты во втором тайме. Причем 3 из них забивались в послдение 5 минут. На 60-й минуте гол забил Манаж, 85-я минута стала результативной для Кольядо. Затем 2 гола Манажа установили окончательный счет. (86-я и 90-я минуты).

Ставка: ИТ2Б (1) за 5.35





В этой игре каппер ставил на голы гостей. Как и в предыдущем матче, голы забивались во втором тайме. Хозяева открыли счет на 47-й, затем гости один мяч отыграли на 59-й. А второй мяч был заьит на 88-й минуте, принеся победу капперу.

Ставка: ИТ1Б (2) за 6.20





Первый матч нового сезона во Второй Бундеслиге. Дрезденцы уверенно обыграли своего соперника, забив на 41-й, 56-й и 67-й минутах.

Ставка: П2 за 6.50

И снова Вторая Бундеслига. «Шальке» вновь уступил, хотя и забил первым в этом матче: результативной стала 7-я минута. Затем гости имела шанс сравнять, но Глатцель не смог реализовать пенальти. Однако во втором тайме он все-таки забил (53-я минута). Затем еще два гола гостей на 86-й и 90-й минутах установили окончательный счет.

Ставка: Ф2 (0) за 8.80





«Ульсан» считался фаворитом этой встречи: на их победу давали кэф 1.62. Они иоткрыли счет в матче на 21-й минуте. Однако в первом тайме гости забили 4 мяча и, по сути, определили исход матча. Затем на 49-й минуте гости забили еще один гол, сделав счет 1:5. Сил хозяев хватило лишь еще на один гол, забитый на 56-й минуте.

Как вам сыгравшие ставки? Пишите свое мнение в комментариях!