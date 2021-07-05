Топ-5 сыгравших прогнозов капперов за прошедшую неделю. Кэфы от 5.75 до 7.60!
На Евро-2020 наступил этап полуфиналов! Однако также были матчи на Кубке Америки и в национальных чемпионатах.
Мы собрали топ-5 прогнозов, сыгравших за прошедшую неделю!
Подводим рейтинг пяти сыгравших прогнозов с большими кэфами от пользователей Betting Insider.
5. «Жувентуде» – «Гремио» (2:0)
Ставка: Ф1(-0,75) за 5.75
В этой встрече фаворитами считались гости: на их победу давали кэф 1.93. Победа хозяев шла за 4.38. В этом матче голы были забиты на 28-й и 84-й минутах.
4. «Касива Рейсол» – «Йокогама Ф. Маринос» (1:2)
Ставка: ТБ (2,5) за 6.20
В этом мачте фаворитами считались гости, однако каппер решил ставить на голы. Все три мяча в этой встрече были забиты в последние 15 минут игры: Сначала дважды отличились гости: 76-я и 80-я минуты. Для прохода ставки оставался всего одингол, который и был забит на 89-й минуте.
3. «Касива Рейсол» – «Йокогама Ф. Маринос» (1:2)
Ставка: ТБ (2,5) за 6.05
2. ССА – «Крузейро» (2:1)
Ставка: П1 за 6.40
Все 3 мяча в этой игре были забиты в первом тайме: за гостей Аугусто отличился на 6-й минуте, а на 27-й и 29-й минутах Юри оформил дубль, принеся волевую победу хозяевам.
1. Бразилия – Эквадор (1:1)
Ставка: Ничья за 7:60
Бразилия и Эквадор встречались в рамках заключительного тура Кубка Америки. Бразильцы лидировали в группе, и в любом случае выходили из группы с первого места. Счет открыл Милитао на 37-й минуте, а на 53-й Мена забил за Колумбию, принеся ничейный результат.