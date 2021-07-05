Топ-5 сыгравших прогнозов капперов за прошедшую неделю. Кэфы от 5.75 до 7.60!

На Евро-2020 наступил этап полуфиналов! Однако также были матчи на Кубке Америки и в национальных чемпионатах.

Мы собрали топ-5 прогнозов, сыгравших за прошедшую неделю!

Подводим рейтинг пяти сыгравших прогнозов с большими кэфами от пользователей Betting Insider.

В этой встрече фаворитами считались гости: на их победу давали кэф 1.93. Победа хозяев шла за 4.38. В этом матче голы были забиты на 28-й и 84-й минутах.

Ставка: ТБ (2,5) за 6.20

В этом мачте фаворитами считались гости, однако каппер решил ставить на голы. Все три мяча в этой встрече были забиты в последние 15 минут игры: Сначала дважды отличились гости: 76-я и 80-я минуты. Для прохода ставки оставался всего одингол, который и был забит на 89-й минуте.

Ставка: ТБ (2,5) за 6.05

Ставка: П1 за 6.40

Все 3 мяча в этой игре были забиты в первом тайме: за гостей Аугусто отличился на 6-й минуте, а на 27-й и 29-й минутах Юри оформил дубль, принеся волевую победу хозяевам.

1. Бразилия – Эквадор (1:1)

Ставка: Ничья за 7:60

Бразилия и Эквадор встречались в рамках заключительного тура Кубка Америки. Бразильцы лидировали в группе, и в любом случае выходили из группы с первого места. Счет открыл Милитао на 37-й минуте, а на 53-й Мена забил за Колумбию, принеся ничейный результат.

Как вам сыгравшие ставки? Пишите свое мнение в комментариях!