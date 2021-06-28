Топ-5 сыгравших прогнозов капперов за прошедшую неделю. Кэфы от 6.35 до 12.00!

На Евро-2020 наступил этап ⅛ финала! Однако уже тут были неожиданные исходы. Например, Чехия обыграла Нидерланды, а Уэльс уступил Дании.

Мы собрали топ-5 прогнозов, сыгравших за прошедшую неделю!

Подводим рейтинг пяти сыгравших прогнозов с большими кэфами от пользователей Betting Insider.

5. Нидерланды – Чехия (0:2)

Ставка: П2 за 6.35

Первой же сенсацией плей-офф Евро-2020 стало поражения Нидерландов от Чехии. Первый тайм команды отыграли 0:0. На 68-й минуте за Чехию забивал Холеш, а на 80-й Патрик Шик установил оконсательный счет.

Ставка: П2 за 7.60

Помимо Евро-2020, также идет предварительный раунд Лиги чемпионов. «ХБ Торсхавн» считался фаворитом этой встречи: на их победу давали коэффициент 1.36. Победа «Интер Эскальдес» шла с кэфом 10.40. Единственный гол гости забили на 61-й минуте.

3. Германия – Венгрия (2:2)

Ставка: Ничья за 8.10

В этом матче счет открыли венгры: результативной стала 11-я минута, когда отличился их капитан Салаи. Кай Хавертц сравнял счет на 66-й минуте, однако венгры сумели быстро восстановить преимущество в один мяч. Однако от поражения немцев спас вышедший на замену Горетцка, забив на 84-й минуте.

2. Уэльс – Дания (0:4)

Ставка: П2 + ТБ (3,5) за 8.10

Датчане открыли счет на 27-й минуте: отличился Дольберг. Затем команда Хюлманна забивала лишь во втором тайме. На 48-й Дольберг оформил дубль, еще два гола были забиты в самой концовке. На 88-й отличился Мехле, и на четвертой компенсированной минуте забил Брэйтуэйт.

1.Уэльс – Дания (0:4)

Ставка: Ф2 (-1) за 12.00

Как вам сыгравшие ставки? Пишите свое мнение в комментариях!