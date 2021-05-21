Топ-5 сыгравших прогнозов капперов за неделю. Кэфы от 5.80 до 12.25!

За прошедшую неделю было много неожиданных результатов. Можно выделить ничью «МЮ» и «Фулхэма», победу «Шальке» на «Айнтрахтом», а также неожиданный проигрыш «Торпедо» ярославскому «Шиннику».

Подводим рейтинг пяти сыгравших прогнозов с большими кэфами от пользователей Betting Insider.

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 5.80

За три дня до этого матча эти играли в финале Кубка Англии. Тогда победа была за «Лестером» – 1:0. «Челси» – «Лестер»

Ставка: ИТ1Б (1) за 5.90

К 48-й минуте «Алай проигрывал со счтетом 1:4. На 72-й минуте им удалось забить, и у каппера ставка прошла. Однако далее события развивались следующим образом: к 89-й минуте счет был уже 4:4. Однако гости в итоге гости смогли победить, забив победный гол на 90-й минуте.

3. «Палмейрас» – «Дефенса и Хустисия» (3:4)

Ставка: П2 + ТБ (2,5) за 5.65

К перерыву счет был 2:2. Затем на 52-й и 75-й команды обменялись голами, а на 90-й гол Брайана Ромеро принес победу гостям.

Ставка: ТБ (5) за 10.75





К 58-й минуте «Брюгге» вел со счетом 3:1. Однако голы Нмечи на 65-й и Ларсена на 90-й спасли «Андерлехт» от поражения.

Ставка: П1 за 12.25





«Брайтон» героически спасся в матче против чемпиона Англии нынешнего сезона. Хозяева проигрывали 0:2, однако не сдались и выиграли этот матч. Для «Сити» этот матч ничего не решал, к тому же с 10-й минуты они играли в меньшинстве.

Как вам сыгравшие ставки? Пишите свое мнение в комментариях!