Топ-5 сыгравших прогнозов капперов за неделю. Кэфы от 5.80 до 12.25!
За прошедшую неделю было много неожиданных результатов. Можно выделить ничью «МЮ» и «Фулхэма», победу «Шальке» на «Айнтрахтом», а также неожиданный проигрыш «Торпедо» ярославскому «Шиннику».
Подводим рейтинг пяти сыгравших прогнозов с большими кэфами от пользователей Betting Insider.
5. «Челси» – «Лестер» (2:1)
Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 5.80
За три дня до этого матча эти играли в финале Кубка Англии. Тогда победа была за «Лестером» – 1:0. «Челси» – «Лестер»
4. «Алай» – «Алтын Асыр» (4:5)
Ставка: ИТ1Б (1) за 5.90
К 48-й минуте «Алай проигрывал со счтетом 1:4. На 72-й минуте им удалось забить, и у каппера ставка прошла. Однако далее события развивались следующим образом: к 89-й минуте счет был уже 4:4. Однако гости в итоге гости смогли победить, забив победный гол на 90-й минуте.
3. «Палмейрас» – «Дефенса и Хустисия» (3:4)
Ставка: П2 + ТБ (2,5) за 5.65
К перерыву счет был 2:2. Затем на 52-й и 75-й команды обменялись голами, а на 90-й гол Брайана Ромеро принес победу гостям.
2. «Андерлехт» – «Брюгге» (3:3)
Ставка: ТБ (5) за 10.75
К 58-й минуте «Брюгге» вел со счетом 3:1. Однако голы Нмечи на 65-й и Ларсена на 90-й спасли «Андерлехт» от поражения.
1. «Брайтон» – «Ман Сити» (3:2)
Ставка: П1 за 12.25
«Брайтон» героически спасся в матче против чемпиона Англии нынешнего сезона. Хозяева проигрывали 0:2, однако не сдались и выиграли этот матч. Для «Сити» этот матч ничего не решал, к тому же с 10-й минуты они играли в меньшинстве.