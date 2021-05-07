Топ-7 сыгравших прогнозов капперов за первую неделю мая. Кэфы от 6.60 до 46.00!

За первую неделю мая было не так много неожиданных матчей. Можно выделить лишь победу Атлетика на Севильей со счетом 1:0. Однако нашим пользователем удалось словить отличные кэфы в лайве.

Подводим рейтинг семи сыгравших прогнозов с большими кэфами от капперов Betting Insider.

Ставка: П2 за 6.60

Этот матч «Монако» проводил без Головина. Поначалу для монегасков все складывалось хорошо: после первого тайма они вели со счетом 1:0. На 57-й минуте Депай сравнял счет, а на 77-й Марсело вывел гостей вперед. На 86-й минуте, после ошибки вратаря, в ворота Лиона» был назначен пенальти, который реализовал Бен Йеддер. Спустя всего 3 минуты Шерки установил окончательный счет: 3:2 в пользу «Лиона».

Ставка: П2 за 7.30

Пожалуй, самый неожиданный исход из всего списка. «Севилья» продолжает борьбу за чемпионство, и этот матч должен был приблизить их к лидерам. На данный момент они занимают четвертое место, имея в своем активе 70 очков. В этом матче «Севилья» больше владела мячом, больше била по воротам. Однако победный гол нападающего «Атлетика» Иньяки Уильямса на 90-й минуте серьезно осложнил задачу подопечным Лопетеги.

Ставка: Ф2 (-0.75) за 7.40

На победу «Каскавела» давали кэф 4.48, а победа Куритибы шла за 1.63. К 74-й минуте гости вели со счетом 3:1, а на 82-й хозяева один гол отыграли.

Ставка: ИТ1Б (2) за 7.90

Чемпионат Румынии. Группа вылета. «Арджеш» был фаворитом встречи, и уже в первом тайме подтвердил свой статус, забив гол на 24-й минуте. Оставшиеся два мяча они забили в самой концовке: голевыми оказались 84-я и 90-я минуты.

Ставка: П2 за 8.60

Еще один матч из чемпионата Румынии. Группа вылета. На 22-й минуте «УТА» вышла вперед, и лидировала вплоть до 81-й, когда хозяева смогли олин мяч отыграть. Однако победа все-таки осталась за хозяевами: на 89-й минуте они снова забили.

Ставка: Ничья за 12.50

«Витория» шла фаворитом этой встречи: на их победу давали кэф 1.48. «Флуминенсе» является аутсайдером таблицы. На 64-й минуте «Витория» открыла счет, а на 87-й гости сравняли, тем самым набрав важный балл.

Ставка: П2 за 46.00





На данный момент это самый высокий кэф, который зашел в этом месяце. Счет открыли хозяева на 78-й минуте. Они и шли фаворитами этой встречи. Однако все изменилось в концовке встречи: сначала гости отыграли один гол на 90+2 минуте, затем забили победный на 90+6-й.

Как вам сыгравшие ставки? Пишите свое мнение в комментариях!