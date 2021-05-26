Экс-нападающий сборной Испании Фернандо Торрес объявил о том, что возобновляет игровую карьеру.

«Я могу наслаждаться жизнью только тогда, когда играю в футбол. Именно поэтому я решил вернуться. В пятницу я сообщу, за какой клуб буду выступать», — написал Торрес в своем инстаграм.

В январе этого года года испанец был тренером дублирующего состава мадридского «Атлетико». В феврале он заявил, что по личным причинам покидает свою должность.

Напомним, что испанец является воспитанником «Атлетико». В мадридском клубе футболист играл с 2001 по 2007-й, и с 2015 по 2018 годы. Испанец также выступал за «Ливерпуль», «Челси» и «Милан». Последним клубом же стал японский «Саган Тосу». В 2019 году Торрес провел за него прощальный матч.

В составе «матрасников» Торрес становился победителем Лиги Европы, а в составе «Челси» испанец становился обладателем Кубка Англии, Лиги чемпионов и также Лиги Европы.

Где продолжит карьеру Торрес? Напишите свои предположения!