«Тоттенхэм» – фаворит Лиги конференций. Букмекеры назвали 2 клуба, которые могут ему помешать
27 августа, помимо жеребьевки Лиги Европы, также состоялась жеребьевка и нового еврокубкового турнира – Лиги конференций. Напомним. что победитель турнира автоматически получит право сыграть в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.
Групповой этап ЛК-2021/22
- Группа A: «ЛАСК», «ХИК», «Маккаби» Тель-Авив, «Алашкерт»;
- Группа B: «Гент», «Анортосис», «Партизан», «Флора»;
- Группа C: «Рома», ЦСКА София, «Буде/Глимт», «Заря»;
- Группа D: «Яблонец», «АЗ», «Раннерс», «ЧФР»;
- Группа E: «Унион», «Славия», «Фейеноорд», «Маккаби» Хайфа;
- Группа F: «Слован», «Копенгаген», «ПАОК», «Линкольн»;
- Группа G: «Тоттенхэм», «Ренн», «Витесс», «Мура»;
- Группа H: «Омония», «Базель», «Карабах», «Кайрат».
После жеребьевки букмекеры открыли линию на то, кто же станет первым обладателем кубка Лиги конференций.
Топ-5 фаворитов выглядит следующим образом:
- «Тоттенхэм» – 6.00;
- «Рома» – 10.00;
- «Ренн» – 17.00;
- «Фейеноорд» – 20.00;
- «Унион» – 25.00.
Отметим, что 2 клуба из топ-3 фаворитов представляют одну группу – G.
Турнир стартует 16 сентября. Все матчи тура будут проходить в один день – по четвергам.
Напомним, что это будет первый розыгрыш турнира, введенный УЕФА в рамках популяризации и расширения зоны охвата еврокубков.Согласно заявлению УЕФА, данный турнир должен усилить конкуренцию, а также дать шанс маленьким клубам возможность проявить себя на международной арене.