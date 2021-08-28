«Тоттенхэм» – фаворит Лиги конференций. Букмекеры назвали 2 клуба, которые могут ему помешать

27 августа, помимо жеребьевки Лиги Европы, также состоялась жеребьевка и нового еврокубкового турнира – Лиги конференций. Напомним. что победитель турнира автоматически получит право сыграть в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.

Групповой этап ЛК-2021/22

Группа A: «ЛАСК», «ХИК», «Маккаби» Тель-Авив, «Алашкерт»;

Группа B: «Гент», «Анортосис», «Партизан», «Флора»;

Группа C: «Рома», ЦСКА София, «Буде/Глимт», «Заря»;

Группа D: «Яблонец», «АЗ», «Раннерс», «ЧФР»;

Группа E: «Унион», «Славия», «Фейеноорд», «Маккаби» Хайфа;

Группа F: «Слован», «Копенгаген», «ПАОК», «Линкольн»;

Группа G: «Тоттенхэм», «Ренн», «Витесс», «Мура»;

Группа H: «Омония», «Базель», «Карабах», «Кайрат».

После жеребьевки букмекеры открыли линию на то, кто же станет первым обладателем кубка Лиги конференций.

Топ-5 фаворитов выглядит следующим образом:

«Тоттенхэм» – 6.00 ;

; «Рома» – 10.00 ;

; «Ренн» – 17.00 ;

; «Фейеноорд» – 20.00 ;

; «Унион» – 25.00.

Отметим, что 2 клуба из топ-3 фаворитов представляют одну группу – G.

Турнир стартует 16 сентября. Все матчи тура будут проходить в один день – по четвергам.

Напомним, что это будет первый розыгрыш турнира, введенный УЕФА в рамках популяризации и расширения зоны охвата еврокубков.Согласно заявлению УЕФА, данный турнир должен усилить конкуренцию, а также дать шанс маленьким клубам возможность проявить себя на международной арене.

Как думаете, кто станет первым обладателем данного трофея?