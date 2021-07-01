«Манчестер Юнайтед» после подписания Санчо рассматривает возможность покупки Кейна, Райса и Пау Торреса
«Манчестер Юнайтед» не собирается останавливаться лишь на трансфере Джейдона Санчо. Клуб планирует подписать еще как минимум нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.
О подписании Санчо будет объявлено в ближайшее время. «Манчестер Юнайтед» заплатит за полузащитника 85 миллионов евро и еще 10 миллионов бонусами.
Английский клуб не собирается завершать свою трансферную компанию после подписания Санчо. Манчестерцы рассматривают еще возможность покупки Харри Кейна, Пау Торреса и Деклана Райса.
Кэфы на переход Кейна в другой клуб:
- «Манчестер Сити» – 2.00;
- Останется в «Тоттенхэме» – 2.50;
- «Манчестер Юнайтед» – 9.00;
- «Челси» – 19.00;
- «ПСЖ» – 29.00.
Источник: https://www.theguardian.com/fo...
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