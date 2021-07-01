«Манчестер Юнайтед» после подписания Санчо рассматривает возможность покупки Кейна, Райса и Пау Торреса

«Манчестер Юнайтед» не собирается останавливаться лишь на трансфере Джейдона Санчо. Клуб планирует подписать еще как минимум нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

О подписании Санчо будет объявлено в ближайшее время. «Манчестер Юнайтед» заплатит за полузащитника 85 миллионов евро и еще 10 миллионов бонусами.

Английский клуб не собирается завершать свою трансферную компанию после подписания Санчо. Манчестерцы рассматривают еще возможность покупки Харри Кейна, Пау Торреса и Деклана Райса.

Кэфы на переход Кейна в другой клуб:

«Манчестер Сити» – 2.00;

Останется в «Тоттенхэме» – 2.50;

«Манчестер Юнайтед» – 9.00;

«Челси» – 19.00;

«ПСЖ» – 29.00.

Источник: https://www.theguardian.com/fo...